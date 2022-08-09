لايف ستايل

هوس التجميل القاتل.. سيدات دفعن آلاف الجنيهات وخرجن بكوارث: «زمبي وباربي»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عملية تجميل غير ناجحة- صورة تعبيرية

تبحث الكثيرات من النساء عن الجمال ويحلمن بأن يكن جميلات وفي مرحلة شبابهن، لذلك تحرص الكثيرات على أن يبقى وجههن نضرًا فيلجأن إلى إجراء عمليات التجميل وحقن «الفيلر والبوتكس»، وتنجح هذه العمليات لسيدات وتأتي بالنتيجة المطلوبة بينما تتعرض أخريات لمشاكل كارثية.

وبحسب موقع قناة «العربية»، فإن حقن الفيلر هي إجراء تجميلي غير جراحي من الممكن اللجوء إليه لتحسين مظهر البشرة والجلد، ولا سيما في منطقة الوجه، وذلك عن طريق حقن مواد هلامية القوام أسفل الجلد في مناطق معينة يحددها الطبيب.

ويرصد «هُن»، أبرز النتائج الغريبة لعمليات التجميل، وهي كما يلي:

صدمة عبير أحمد بسبب شفتيها

تعيش الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، صدمة كبيرة بسبب نتيجة عملية تجميل أجرتها حيث تم حقنها بمادة لإذابة الفيلر في شفتيها.

وظهرت عبير أحمد، في مقطع مصور نشرته عبر تطبيق «سناب شات» وقد انتفخ فمها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها تعرضت لحساسية مفاجئة نتيجة الحقنة، والتي تفاعل معها جسمها بشكل عكسي.

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عارضة أزياء تتحول لباربي بشكل مخيف

تسبب عشق فتاة تعمل عارضة أزياء للدمية الشهيرة «باربي» في إجرائها لعدد ضخم من عمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتوكس ليتحول شكلها لشكل دمية باربي.

حيث لُقبت عارضه تدعى أناستازيا بوكريوشك، بصاحبه أكبر خدود في العالم بعد إجرائها العديد من حقن البوتوكس والفايلر لرغبتها في التشبه بدمية باربي الشهيره.

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إيرانية تجري 51 عملية تجميل والنتيجة كارثية

بينما تسبب هوس فتاة إيرانية بالفنانة أنجلينا جولي في إجرائها 51 عملية تجميل لتتحول لشبيهة لأنجلينا جولي ولكن كانت النتيجة كارثية.

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لم تنجح الفتاة الإيرانية في أن تصبح شبيهة أنجلينا جولي ولكنها أصبحت شبيهة بالزومبي ولقبوها بالعروسة الجثة بسبب شكلها المخيف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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