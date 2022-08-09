بعد وفاة رجاء حسين.. طبيب يوضح طرق الوقاية من الإصابة بإنزيمات الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن على المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر وفاة الفنانة رجاء حسين، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة خاصة بعد خضوعها لإجراء عملية في المعدة، عقب معاناتها من آلام المعدة وإنزيمات الكبد لوقت طويل.

وفاة الفنانة رجاء حسين

وأكدت الفنانة رجاء حسين، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أنها كانت تعاني من ارتفاع إنزيمات الكبد، والتي أدت إلى دخولها المستشفى وإجراء عملية جراحية أخرى منذ شهر، وسرعان ما بدأ الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن أسباب مرضها، وطرق الوقاية منه، وهو ما يوضحه «هن» خلال السطور الآتية.

أسباب الإصابة بمرض إنزيمات الكبد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عبر برنامج تلفزيوني، إنه لا يوجد خلايا في الجسم إلا وبها إنزيمات، والجدار يحتفظ بها، أما في حالة الإصابة بالتهابات لا يستطيع الجدار الاحتفاظ بالإنزيمات وبالتالي يخرج عن الجزء الموجود به.

وتابع «حسام»، أن إنزيمات الكبد عند ارتفاعها ينتج عنها التهاب حاد، أما عند الإصابة بالتليف قد تكون الإنزيمات طبيعية، فهي تعتبر بمثابة الدليل على وجود مرض كبير في الكبد أم لا، إذًا فهي تساوي مرض حاد وليس مزمن.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

ونصح أستاذ الحالات الحرجة، الأشخاص بضرورة الحد من الأطعمة التي تحتوي على كوليسترول، مثل صفار البيض، إذ يكون دور الكبد هو إخراج الكوليسترول الزائد في الجسم إلى المرارة ثم إلى الأمعاء، ولكن في حالة إذا كان بكمية كبيرة يمكن الإصابة بحصوات كوليسترول المرارة.

وتابع «موافي»، أنه يلزم متابعة الطبيب المعالج، مع الحرص على إجراء التحاليل اللازمة التي تظهر نسبة الكوليسترول، والبروتينات الموجودة في الدم خاصة إذا كنت من مصابي تليف الكبد، إذ يلزم الحرص تمامًا حتى لا تتفاقم الأعراض وتصاب بمرض حاد.