الامارات | طعنت زوجها بعد أن ضبطه يشاهد صورة امرأة.. ثم وقعت المفاجأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طعنت امرأة زوجها عدة مرات بعد أن ظننت أنها عثرت على صور له مع امرأة أصغر سناً.

واتضح بعد وقوع الحادث أن تلك المرأة «الأخرى» هي نفسها ولكن بسن أصغر من سنها الحالي.



ونقلت مجلة «يوكوتان» عن الشرطة في سونورا بالمكسيك إن صورة الزوجين التقطت قبل سنوات عندما كانا يتواعدان.

وأفادت سلطات بلدية كاجيمي أن المرأة التي تم التصريح عنها فقط باسم «ليونورا» تم القبض عليها لطعنها زوجها «خوان» بسكين بعد العثور على عدة صور له مع حسناء لم تميزها الزوجة على هاتفه المحمول.

وأوضح الزوج، الذي تمكن من أخذ السكين منها في النهاية، أن الصور كانت لهما عندما كانوا أكثر شبابًا ونحافة.

ويبدو أن خوان كان أقنع زوجته برقمنة اللقطات القديمة لتخزينها على هاتفه المحمول، ولكن ربما الزوجة نسيت ذلك.

ولحسن حظ الرجل، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن سمع الجيران صراخًا وأصوات شجار.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة محتجزة من قبل السلطات في انتظار التهم.