رجاء حسين تكشف أسباب ضربها من والدتها: مسمعتش كلامها وخدت علقة سخنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مشوار فني طويل قدمت فيه العديد من الأعمال التي تظل خالدة فى الوجدان.

مسيرة فنية طويلة قدمتها الفنانة رجاء حسين، في السينما والدراما المصرية، إذ شاركت مع الكثير من الفنانين والفنانات كما أنها أحبت الفن منذ صغرها وعاشت من أجل تحقيق حلمها في الدخول إلى هذا العالم السحري.

سبب ضرب والدة الفنانة «رجاء حسين» لها

وكشفت الفنانة رجاء حسين، عن سر حبها للفن من صغرها خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc» أنها من صغرها عشقت الفن، فعندما كانت في فترة التعليم الأساسي كانت تتأخر في المدرسة بعد اليوم الدراسي من أجل حضور بروفات فريق التمثيل، وهذا التأخير كان سببا في ضرب والدتها لها: «كنت مره في المدرسة ولقيت ناس في السيكشن كانوا بيتدربوا ويمثلوا، فأنا طبعا كان عندي الفضول، وفضلت اسمعها وأخدني الوقت وطبعا لما روحت البيت أخدت علقة موت من أمي بسبب التأخير ده».

وتابعت الفنانة، أن ضرب والدتها لها لم يمنعها من حضور البروفات، مضيفة أنها عندما كانت في مدرسة الثانوية بطنطا جاءتها الفرصة عن طريق الصدفة حين لم تستطع زميلتها بطلة العرض أداء الدور بسبب مرضها، فأخبرت رئيس فريق المسرح أنها تحفظ الدور وبالفعل حصلت عليه، ونالت إعجاب الكثيرين: «مكنتش أعرف اسم المسرحية أي ولكن البنت اللي كانت هتعمل الدور كانت تعبانة وفجأة لقيتني بقول لرئيس الفريق أنا حافظة الدور ده وقالي تعالي وبعدها عرفت اسم المسرحية وكانت السندريلا».

مرض الفنانة رجاء حسين

كانت الفنانة الراحلة رجاء حسين، كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن خضوعها لجراحة في المعدة يوم 15 من شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أنّها كانت تعاني من مشكلات صحية في منطقة البطن، خاصة إنزيمات الكبد التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة، ما أدى إلى نقلها للمستشفى، وخضعت لجراحة.