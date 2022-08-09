كواليس علاقة رجاء حسين بضرتها: «بتناديني ماما وبعتبرها زي أمل بنتي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة صداقة قائمة على التناغم والمحبة جمعت بين الفنانة رجاء حسين، التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقا لما أكده الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، وضرتها «دينا واصل»، زوجة طليقها، عكس ما هو متعارف عليه بين السيدات وبعضهن البعض، إلا أن الثنائي كانا يتحدثن عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهن، خلال المناسبات المختلفة والاستضافات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

علاقة الفنانة رجاء حسين بضرتها دينا واصل

كانت الفنانة الراحلة رجاء حسين، متزوجة من الفنان سيف عبدالرحمن، وتحدثت عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين ضرتها دينا واصل، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، قائلةً: «كان بيعاملني كويس جدا وعمره ما عمل معايا حاجة وحشة، دينا واصل ست محترمة ومثقفة ومن أحب الناس لقلبي، أنا صديقة ضرتي، وهي دينا واصل بتدخل بيتي، نجلها كان في الصف الأول الجامعي وتوفاه الله في حادثة ميكروباص».

بتناديني ماما وبعتبرها زي بنتي

وكانت دخلت السيدة دينا واصل، في نوبة بكاء شديدة على الهواء، أثناء حديثها عن علاقتها بالفنانة رجاء حسين، إذ قالت: «أول مرة قابلتها عند البيت باستني وخدتني في حضنها وأنا معرفهاش، وقالتلي بحبك أوي، ومحبتها نزلت في قلبي من أول لحظة، أنا أعرفها من زمان كممثلة لكن كإنسانة غير اللي على الشاشة، هي بتظهر في أعمالها ست مصرية عادية، لما شوفتها محستش إنها غريبة»، فيما قالت عنها الفنانة الراحلة: «الست محترمة وشيفاني أنا بعمل ايه وهي ماشية على هذا النهج، والله ما بكدب عليكوا أنا بحبه، بعتبرها زي أمل بنتي، خصوصا أنها بتناديني يا ماما».

تفاصيل وفاة الفنانة رجاء حسين

وستشيع جنازة الفنانة الراحلة رجاء حسين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وسيوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة.