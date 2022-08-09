الليزر المنزلي لإزالة الشعر.. إليك طريقة استخدامه وأضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر إزالة الشعر من الأشياء التي يرغب النساء في التخلص منها، لأنها تشعر بالإحراج، وتختلف الطرق التي تعمل على إزالة الشعر، ومنها الليزر المنزلي.

السلبيات

هناك نوعان من الأجهزة المنزلية لإزالة الشعر، أحدهما ليزر حقيقي، والآخر يستخدم ضوءًا نابضًا مكثفًا، أن كلا النوعين يزيلان الشعر، وكلاهما أقل قوة من الجهاز الذي ستجده في عيادة طبيب الأمراض الجلدية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "health.clevelandclinic".

وتعتبر الأجهزة المنزلية أقل فعالية نتيجة لانخفاض طاقتها، ما يجعلها لا تعمل مثل الموديلات الاحترافية الموجودة في العيادات الخاصة، ومن السلبيات الأخرى أنه يكون من الصعب تغطية الكثير من المناطق، مثل الساق بأكملها، وذلك لأن الأجهزة المنزلية تكون في العادة حجمها صغير، كما يعتبر تأثيرها ضعيف على أن تقضي على الشعر بشكل نهائي.

مع العلم أن ليزر الشعر المنزلي يؤثر على نطاق ضيق من ألوان الشعر والبشرة، حيث يركز الليزر على أصباغ بصيلات الشعر ولا يكون فعالًا إلا عندما يكون هناك الكثير من التباين بين الجلد والشعر، ما يعني أن الأنظمة الموصى بها للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والشعر الداكن.

في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، هناك خطر الإصابة بالحروق ولكن لمنع ذلك، تحتوي العديد من الأجهزة المنزلية على أجهزة استشعار تمنعها من العمل على البشرة الداكنة.

إيجابيات

إذا كان لديك الشعر واللون المناسبان، فإن الأجهزة بشكل عام آمنة للتجربة، لكن من المهم استخدامها بشكل صحيح، من خلال تجنب استخدامها بالقرب من العين، على المناطقي المرسوم بها وشم، أو الشامات، في الأعضاء التناسلية.

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