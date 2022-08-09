أطعمة توقف تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تساقط الشعر مشكلة تؤرق الكثيرين ، لكن الخبراء كشفوا أن هناك أطعمة معينة يمكن أن يساعد في إيقاف تساقط الشعر.

وكشف خبير تغذية عن 4 أطعمة رئيسية قال إنها يمكن أن تساعد في وقف تساقط الشعر المزعج وتعزيز نموه.

على الرغم من أن بعض أنواع تساقط الشعر تكون دائمة، مثل الصلع النمطي للذكور والإناث، فقد يكون البعض الآخر مؤقتا فقط.

ما بين الأمراض والتوتر، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

وبحسب ما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني فإن الخبر السار هو أن بعض الأطعمة يمكن أن تتدخل وتعزز صحة الشعر.

وذكرت الصحيفة أنه من المعروف أن النظام الغذائي الصحي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بمحاربة أو منع الأمراض المختلفة.

ويقول خبير التغذية عباس كناني، إن أربعة أطعمة قد تكون فعالة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر، مشيرا إلى أن اختيار هذه الأطعمة الجيدة يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج الدهون وحتى إيقاف تساقط الشعر.

البطاطا الحلوة والسبانخ والأسماك الدهنية والبيض

وأفاد بأن الأطعمة الواعدة هي البطاطا الحلوة والسبانخ والأسماك الدهنية والبيض.

وصرح كناني بأن هذه الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين "د" الذي يساعد على نمو الشعر ويقلل من تساقطه عن طريق دعم الغدد في فروة الرأس لإنتاج مادة دهنية تعرف باسم الزهم".

وأضاف أن الزهم يساعد في الحفاظ على فروة الرأس رطبة، وهذا بدوره يعزز نمو الشعر ويوقف تساقط الشعر.

وأوصى الخبير باختيار حصة واحدة على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيا (السلمون والسردين والرنجة والماكريل)، أي ما يعادل حوالي 140 غراما، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع قائلا: "إذا كانت هذه الأطعمة الأربعة لا تبدو جذابة بالنسبة لك، فهناك خيارات أخرى يمكن أن تعزز صحة شعرك"، حيث أوصى بمجموعة غذائية أخرى هي المكسرات واللحوم لأنها غنية بفيتامين "ب" الذي يسمى البيوتين.

وقال: "يعمل البيوتين من خلال المساعدة على إنتاج الكيراتين وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر ومنع تلف بصيلاته، وقد ثبت أن البيوتين يعزز نمو الشعر، كما أنه يقلل من معدل تساقطه".

وقد تكون المكسرات البرازيلية فعالة بشكل خاص لأنها تحتوي أيضا على السيلينيوم الذي يشجع دورة نمو الشعر على العمل بشكل صحيح ويستخدم في العديد من مكملات تساقط الشعر.

والأطعمة الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة أيضا هي الفلفل والجوافة والبروكلي والحمضيات.

وبين الخبير كناني أنها غنية بفيتامين "سي" وهو مضاد للأكسدة يقلل من الضغط الواقع على بصيلات الشعر بسبب الجذور الحرة، علما أن فيتامين "سي" ينتج أيضا الكولاجين، وهو حمض أميني يعمل بمثابة لبنة لبناء شعر كثيف وصحي".

وأشار إلى النقص الشديد في فيتامين "سي" يمكن أن يسبب فقر الدم، ومن آثاره الجانبية تساقط الشعر.

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