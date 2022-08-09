«إسراء».. رحالة حققت حلمها ولفت 24 دولة: «مجموع الثانوي مش بيجيب التذكرة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنًا مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، الكثير من قصص النجاح والدعم رواها أشخاص لم تتوقف حياتهم على مجموع الثانوية العامة، إذ قرروا الوقوف على قدمهم مرًة أخرى ومواكبة سير نجاح جديد يتوافق مع المكان الذي كتبه الله لهم.

عقوبات في حياة الرحالة المصرية

كانت ترغب الطالبة إسراء عساف الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية، لتطوير موهبتها ولكن لم يحالفها القدر، فالتحقت بكلية الزراعة جامعة القاهرة «مكنتش راضية على المجموع، بس مش هوقف حياتي»، لذا بدأت في التركيز على تحقيق أحلامها، لذا حصلت على تقدير امتياز في جميع مراحلها التعليمية، وذلك حسبما روت لـ«هن».

لم يكن الثانوية العامة هي كسرة الأمل الوحيدة للفتاة، إذ حطمت طموحاتها عند عدم تعيينها كمعيدة في الجامعة، لذا قررت التكيف مع الحياة وتطوير ذاتها خارج النطاق الدراسي «اشتغلت في القطاع الخاص»، حتى تحصل على الأموال التي تؤهلها لاجتياز الماجيستير.

عملت الدكتورة إسراء عساف غي مجال تصدير المنتجات الزراعية، ومنه تأهلت إلى السفر لألمانيا بعد أن طورت من ذاتها «دي كانت أول سفرية ليا، وكنت مبسوطة جدًا بالنجاح اللي حققته»، ولكنها واجهت العديد من الصعوبات لتلبية رغبتها من قبل الأهل.

إصرار «إسراء» على النجاح

«دايمًا بحاول ابني حياتي طوبة فوق طوبة»، تحاول مرات متعددة الدخول في الكثير من الأنشطة «بحب دايمًا اتعلم حاجات جديدة»، لذا حاولت تنظيم أمورها من الناحية المادية حيث تكفلت بجميع مصاريفها لتحقق أحلامها «سافرت أكتر من 24 دولة»، ومنها تعلمت الكثير من المهارات الجديدة، والتفاعل مع الثقافات الأخرى «اتعلمت الاعتماد على نفسي».

ووجهت الفتاة المقيمة بمحافظة القاهرة نصائحها للطلاب قائلة: «السفر يمكن يكون أحلى حاجة في الدنيا، والثانوية العامة مش هتجبلك التذكرة ركز في اللي جي وانجح»، مشيرًة إلى أنه في حال حرماننا من رغبات نتمناها يعوضنا الله بأفضل منها.