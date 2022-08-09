هاشتاج «انقذوا سارة» مريضة الورم العضلي الليمفي يتصدر مواقع التواصل بعد نشر «الوطن» قصتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر هاشتاج «انقذوا سارة» وسائل التواصل الاجتماعي لدعم إنقاذ الأنسة الأربعينية، الدكتورة سارة أحمد، التي تعاني من مرض نادر وهو الورم العضلي الليمفي، الذي يسبب تورما عضليا في الرئتين فضلا عن فشل بالجهاز التنفسي، وتحتاج لعملية زراعة رئتين بتكلفة 4 ملايين جنيه، والسفر إلى الهند لإجرائها في إحدى المستشفيات هناك، والذي وصل لمرحلة الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذ حياتها في فرصة لحياة صحية أكثر.

كانت «الوطن» نشرت حالة الاربعينية سارة أحمد، قبل أيام تحت عنوان «سارة» تسابق الزمن بعد إصابتها بمرض نادر:«محتاجة زراعة رئتين بـ4 ملايين جنيه»، وبعدها تفاعل الكثير مع حالتها المأساوية، ما جعل البعض يطلقون دعوات لإنقاذها، فضلا عن إنشاء مجموعة متخصصة تحمل اسم «انقذوا سارة»، مع سرد معلومات عن حالتها المرضية.

حملة تبرعات لإنقاذ سارة

دينا أحمد، شقيقة الأربعينية سارة أحمد، تحدثت عن كواليس تطورات الحالة الصحية لشقيقتها، لـ«الوطن»، بعد تدشين هاشتاج يحمل اسم «انقذوا سارة»، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تقول:«جمعنا 21% من إجمالي المبلغ، ما يقرب من 838.250ألف، ليتبقى نحو 3.161.750، مستنيين نجمع التبرعات، علشان تقدر تسافر الهند وتعمل العملية، المشكلة إن كفاءة الرئه 5٪ وده قليل جدا، لقدر الله لو حصل أي مضاعفات هتكون الحالة حرجة جدا، وتقريبا مش هنقدر نلحقها».

وسيلة التبرعات

وفيما يخص كيفية التبرع لإنقاذ حالة «سارة»، قالت شقيقتها «دينا» لـ«الوطن»:«وسيلة التبرع البنك الأهلي، وبنك الـCIB، ولو بعتوا كلمة فرصة على 9797، ولو يقدروا يتبرعوا بـ5 جنيه هيفرق كتير ونساعدها تتعالج وتعيش وسطنا من جديد».

حالة سارة المرضية

وتعاني الآنسة الأربعينية سارة أحمد، من حالة مرضية نادرة، جعلتها تغير مسار حياتها رأسا على عقب، قبل 12 عاما، إذ جعلتها تلازم الفراش، وغير قادرة على السير والوقوف كما كانت من قبل، إذ تقول شقيقتها: «سارة مبتتشالش من على جهاز التنفس، بقالها سنة مقيمة في المستشفى، المرض وقفلها حياتها متجوزتش ولا كونت أسرة وحياة».