قائمة تعليمات للأشخاص الذين يخططون للبقاء بعيدا عن منزلهم لفترة من الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتعين على المرء التأكد من اتخاذ إجراءات معينة في منزله من أجل تنظيمه وحمايته من السرقة أثناء فترة غيابه في حال كان يعتزم القيام برحلة ما على سبيل المثال.

فيما يلي قائمة من إحدى جمعيات الإسكان الألمانية، قد تفيد أي شخص يخطط للبقاء بعيدا عن منزله لفترة من الوقت:

الطعام: يجب أن يجرب المرء أن يستخدم البقالة الموجودة في ثلاجته، أو أن يتبرع بها لبنك طعام مثلا.

تقليل التكاليف: في حال كان لدى المرء اشتراك في إحدى الصحف، فقد يتمكن من توقيفه بصورة مؤقتة أو إعادة توجيهه بصورة مؤقتة أيضا، بناء على المكان الذي سيتواجد فيه.

توفير الطاقة: يجب على المرء وقف تشغيل الإمدادات المركزية للمياه والغاز.

منع السرقة: يجب على المرء أن يقوم بالترتيب من أجل إفراغ صندوق الرسائل الخاص به بانتظام، والاستعانة بجهاز لضبط الوقت من أجل تشغيل المصابيح الصغيرة والراديو بين الحين والآخر.

بالاضافة إلى ذلك، يجب التأكد من ترك رسالة محايدة على جهاز الرد الآلي الخاص بالهاتف لتجنب تنبيه أي شخص إلى حقيقة أنه ستكون بعيدا لفترة من الوقت، مما قد يعمل على جذب اللصوص إلى المنزل.