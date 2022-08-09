الأشعة فوق البنفسجية تؤذي شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن الأشعة فوق البنفسجية تؤذي الشعر؛ حيث إنها تجعل الشعر جافا ومتقصفا، كما أنها تتسبب في بهتان الشعر، لا سيما الشعر الأشقر والأحمر.

وأضافت هوبر أنه يمكن حماية الشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية من خلال العناية السليمة؛ حيث ينبغي استخدام مستحضرات الشامبو والبلسم والتصفيف المحتوية على فلتر للأشعة فوق البنفسجية.

كما ينبغي تقليل فرص تعرض الشعر للأشعة فوق البنفسجية من خلال تصفيف الشعر على شكل ضفيرة أو كعكة مع ارتداء غطاء للرأس كقبعة أو قلنسوة، وذلك لحماية فروة الرأس أيضا.