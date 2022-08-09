نصائح للفتيات عند اختيار ملابس الجامعة.. «حسب الوزن وشكل الجسم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عادًة ما تحتار الفتيات والأمهات عند اختيار المناسبة للجامعات، ونظرًا لأننا في فترة الاستعداد، لا يعرف الكثير من الفتيات طريقة اختيار الملابس لهن، وطريقة تناسقها معًا بما يناسب الأجواء الحارة خاصًة عند بداية الدراسة.

نصائح عند اختيار الملابس

لذا، يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من النصائح التي تساعد الفتيات على تنسيق ملابسهن الجامعية.

قال خبير الأزياء سعيد رمزي خلال استضافته ببرنامج «هي وبس»، تحدد الملابس وفقًا لجسم الفتاة، فكل واحدة تختلف عن الأخرى، لذا لا بد النظر بما يناسب الجسم وطبيعته أولًا، إذا كانت الفتاة بوزن زائد يفضل اللجوء إلى الملابس الواسعة وكذلك الفتيات النحيفات.

وتابع «سعيد» أنه في حالة وجود زيادة في الوزن من منطقة الأسفل، يلزم الامتناع تمامًا عن ارتداء الملابس من أقمشة الليكرا، أو الضيقة، ويمكن اللجوء إلى أقمشة الشيفون وغيرها من الأقمشة التي تخفي بروز أجزاء الجسم.

وأشار الإستايلست خلال حديثه إلى أنه في حال أن الجسم مثالي يمكن ارتداء جميع الملابس التي ترغبها الفتاة، مضيفًا أن منطقة الوسط من أكثر المناطق التي يلزم الانتباه إليها عند اختيار الملابس، لأنها تبني المظهر العام للجسم.

أما في حال إذا كان الجسم عريض، يفضل ارتداء قميص «أوفر سايز»، أو الملابس الواسعة الكبيرة، كما يلزم ارتداء أكثر من نوع فوق بعض حتى تخفي عرض الجسم الذي يخفي الأنوثة لمعظمهن.

نصائح للفتيات التي تعاني من زيادة الوزن

ونوه على أنه إذا كانت الفتاة تعاني من زيادة الوزن، يلزم عليها ارتداء الملابس ذات الألوان الداكنة حتى تساعدها في الظهور في وزن أقل، مع الحرص على خسارة الوزن الزائد حتى يصبحن أكثر ثقة بأنفسهن.

كما يمكن ارتداء حزام في منتصف الملابس، إذا كان الجسم مربع حتى يساعدها في إبراز إطلالتها.