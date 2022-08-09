الامارات | 10 أسابيع من البهجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح «مفاجآت صيف دبي»، التي تعتبر واحدة من أبرز الفعاليات الرئيسة لقطاع التجزئة،

فرصة مثالية لسكان وزوّار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة، من خلال جدول فعاليات يمتد لـ10 أسابيع، مليء بأفضل عروض التسوّق، والباقات الفندقية، وتجارب المأكولات المتنوّعة، والعروض الترفيهية الممتعة، وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.