الامارات | متحف بريطاني يعيد قطعاً أثرية منهوبة إلى نيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف هورنيمان في لندن، أول من أمس، أنه سيعيد 72 قطعة أثرية نهبها جنود بريطانيون من نيجيريا خلال توغل عسكري في البلاد عام 1897. وقال المتحف في بيان، إن «72 قطعة أخذت بالقوة من مدينة بنين خلال التوغل العسكري البريطاني في فبراير 1897 ستعاد إلى الحكومة النيجيرية».

وأوضح: «تضم المجموعة 12 لوحة نحاسية، تُعرف باسم برونز بنين، وأدوات كانت تستخدم للاحتفالات من العاج والنحاس وأدوات كانت تستخدم في الحياة اليومية مثل مراوح وسلال فضلاً عن مفتاح لقصر الملك». ونهبت آلاف القطع مما يعرف ببرونز بنين النيجيرية، هي لوحات ومنحوتات معدنية، من قصر مملكة بنين القديمة وانتهى بها الأمر في متاحف أميركية وأوروبية.

وتخطط نيجيريا لبناء متحف في مدينة بنين حيث تأمل في عرض القطع البرونزية الشهيرة.