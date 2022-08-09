الامارات | نصائح لمواجهة قشرة الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت بوابة «هاوت.دي» أن قشرة الرأس تسبب حرجاً بالغاً وخصوصاً للنساء، فضلاً عن أنها تُفقد الشعر جماله ورونقه.

وأوضحت البواية الألمانية أن قشرة الرأس تنقسم إلى نوعين، هما: جافة ودهنية. ولمحاربة قشرة الرأس الجافة، ينبغي التخلي التام عن كل ما يساعد على جفاف فروة الرأس، مثل غسل الشعر يومياً، وخصوصاً باستعمال ماء ساخن أو استعمال الشامبو الجاف أو مجفف الشعر، بل ينبغي استعمال شامبو لطيف ومرطب وترك الشعر ليجف في الهواء.

كما أنه من الممكن من آن لآخر تدليك فروة الرأس بواسطة لوشن مرطب وتركه على فروة الرأس طوال الليل. ومن الممكن استبدال اللوشن ببضع قطرات من زيت الزيتون، ثم غسل الشعر في اليوم التالي بقليل من الشامبو.

أما قشرة الرأس الدهنية فتنشأ نتيجة لزيادة الإفرازات الدهنية في فروة الرأس، وربما ترجع هذه الإفرازات الزائدة إلى عامل وراثي أو بسبب التغيرات الهرمونية خلال فترة البلوغ أو تنشأ نتيجة لمتلازمة تكيس المبايض.

كما تمثل هذه الدهون الزائدة بيئة خصبة لتكون الفطر الخميري، الذي يتكاثر بسرعة على فروة الرأس ويتسبب في زيادة القشرة، ومن الممكن التعرف على هذا الفطر من خلال ملاحظة احمرار وحكة بفروة الرأس، وحينئذ ينبغي استشارة طبيب مختص؛ حيث إن الفطر مُعدٍ للغاية وينبغي أن يتم علاجه بالعقاقير، بالإضافة إلى الاستعمال الظاهري لمستحضرات العناية الخاصة.

وبشكل عام، تنصح «هاوت.دي» باستشارة الطبيب في كل الأحوال؛ حيث قد تشير قشرة الرأس إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الثعلبة الندبية.