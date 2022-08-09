الامارات | كيف تحمي بيتك وأنت في مكان آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعيّن على المرء التأكد من اتخاذ إجراءات معينة في منزله، من أجل تنظيمه وحمايته من نشوب حريق أو تماس كهربائي، أو من السرقة أثناء فترة غيابه، في حال كان يعتزم القيام برحلة ما على سبيل المثال. وفي ما يلي قائمة من إحدى جمعيات الإسكان الألمانية، قد تفيد أي شخص يخطط للبقاء بعيداً عن منزله لفترة من الوقت:

الطعام: يجب أن يجرب المرء أن يستخدم البقالة الموجودة في ثلاجته (أو أن يتبرع بها لبنك طعام مثلاً) ثم يوقف تشغيلها.

تقليل التكاليف: في حال كان لدى المرء اشتراك في إحدى الصحف، فقد يتمكن من توقيفه بصورة مؤقتة أو إعادة توجيهه بصورة مؤقتة أيضاً، بناء على المكان الذي سيوجد فيه. توفير الطاقة: يجب عليك وقف تشغيل الإمدادات المركزية للمياه والغاز. منع السرقة: يجب على الساكن أن يقوم بالترتيب من أجل إفراغ صندوق الرسائل الخاص به بانتظام، والاستعانة بجهاز لضبط الوقت، من أجل تشغيل المصابيح الصغيرة والراديو بين الحين والآخر، لإشعار الجيران بأن البيت ليس فارغاً من سكانه. إضافة إلى ذلك، يجب التأكد من ترك رسالة محايدة على جهاز الرد الآلي الخاص بالهاتف لتجنب تنبيه أي شخص إلى حقيقة أنك ستكون بعيداً لفترة من الوقت، ما قد يعمل على جذب اللصوص إلى المنزل.