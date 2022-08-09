الامارات | الألوان القوية تتربع على عرش طلاء الأظافر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إن الألوان القوية تتربع على عرش طلاء الأظافر في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة.

وأوضحت تسيل أن الأظافر تتألق الموسم الجاري بدرجات الأزرق والتركواز، والتي تشيع أجواء العطلات الشاطئية المفعمة بالمرح والانطلاق. وتتناغم هذه الدرجات مع فستان صيفي يكتسي باللون الأبيض.

وتزهو الأظافر أيضاً بدرجات الوردي القوية، كما أنها تخطف الأنظار باللون الأحمر المستوحى من لون الفراولة.