الامارات | «الجمبسوت» نجمة موضة الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Instyle» أن الجمبسوت تمثل نجمة الموضة النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة عملية تجمع بين الأناقة والراحة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجمبسوت تأتي في الموسم الجاري مصنوعة من القطن أو الكتان مع أرجل ذات قصة واسعة لتوفر للمرأة تهوية جيدة وراحة فائقة أثناء الارتداء. وأضافت «Instyle» أن الجمبسوت تمتاز هذا الصيف بحمّالات عريضة وقصة تسلط الضوء على الوسط، في حين يصل طولها إلى الكاحل.

وبالنسبة للألوان، تكتسي الجمبسوت بالألوان الترابية والطبيعية مثل البيج والرمادي والكاكي. وتمتاز الجمبسوت بتنوع إمكانيات تنسيقها مع الأحذية؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع شبشب أو حذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع صندل صيفي أنيق.