الامارات | شرطي يقفز في نهر متجمد للقبض على لص

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي يقفز في نهر متجمد للقبض على لص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبض شرطي على رجل سرق تمثالاً لرائد الفيزياء النووية، إرنست راذرفورد، في نيوزيلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما غطس في مياه نهر متجمدة للإمساك به.
وبذلك، سيكون ممكناً إعادة تمثال إرنست راذرفورد الحائز جائزة نوبل عام 1908، المولود في برايت ووتر، إلى قاعدته.
وسُرق التمثال، مساء الجمعة، والتقطت كاميرات مراقبة صوراً للسارق وهو يفر على درّاجة هوائية مع التمثال المعدني الثقيل. وبعدما قفز المشتبه فيه بالنهر، قفز الشرطي جيمي وايت في المياه الجليدية أيضاً للإمساك به.
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