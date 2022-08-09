الامارات | عمال بناء يغرقون في مجاري موسكو بعد أمطار غزيرة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمال بناء يغرقون في مجاري موسكو بعد أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن فوجئ 12 من عمال البناء بارتفاع سريع في مستوى المياه في مجاري موسكو بعد هطول أمطار غزيرة.
وقال تصريح للدفاع المدني الروسي، أمس: «لسوء الحظ، توفي ثلاثة عمال، وانتشل عمال الإنقاذ جثثهم».
وتحقق السلطات في انتهاك محتمل لقواعد حماية العمال.
وتمكن خمسة رجال من الوصول إلى السطح بمفردهم، بينما أنقذت فرقة الإطفاء أربعة، وفقاً لإدارة المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App