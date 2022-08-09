الامارات | عمال بناء يغرقون في مجاري موسكو بعد أمطار غزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن فوجئ 12 من عمال البناء بارتفاع سريع في مستوى المياه في مجاري موسكو بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال تصريح للدفاع المدني الروسي، أمس: «لسوء الحظ، توفي ثلاثة عمال، وانتشل عمال الإنقاذ جثثهم».

وتحقق السلطات في انتهاك محتمل لقواعد حماية العمال.

وتمكن خمسة رجال من الوصول إلى السطح بمفردهم، بينما أنقذت فرقة الإطفاء أربعة، وفقاً لإدارة المدينة.