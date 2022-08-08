رسائل مؤثرة من الأمهات لـ يسرا اللوزي في عيد ميلادها: «أنقذت أطفالنا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم ينسَ المتابعون من الأمهات رسالة الفنانة يسرا اللوزي والسنوات التي قضتها في الحديث عن مرض ابنتها التي ولدت بإعاقة سمعية، لذا قررن شكرها في عيد ميلادها اليوم من خلال التعليقات على أحد المنشورات الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كانت السبب في أن يجرى رسميا عمل كشف سمع للأطفال حديثي الولادة وذلك بعد تجربتها الصعبة التي تحدثت عنها مرارا مع الإعلامية منى الشاذلي.

تهنئة الأمهات لـ يسرا اللوزي في عيد ميلادها

بعد قرابة الـ6 سنوات منذ حديثها لأول مرة عن مرض طفلتها وولادتها بإعاقة سمعية، تذكر الجمهور وخاصة النساء محاولات الفنانة يسرا اللوزي لحث الدولة على إصدار قرار رسمي للكشف السمعي لحديثي الولادة، ما جاء من خلال احتفاء العديد من الأمهات بها عبر حسابها على «فيس بوك».

كانت تعليقات الأمهات مليئة بالشكر والامتنان والحب، إذ قالت إحدى الأمهات:«كنا لسه بندعلها حالا عشان موضوع قياس السمع للمولود»، وكتبت أخرى:«أنا نفسي أشوفها وأشكرها على أنها كانت السبب في أن كل مولود يعمل اختبار سمع».

معاناة يسرا اللوزي مع طفلتها

«بنتي متعرفش اسمي ولا حتى بتعرف تعبر عن مشاعرها» بعد ولادة طفلتها منذ أكثر من 5 سنوات عانت الفنانة يسرا اللوزي من مشكلة السمع التي تواجه طفلتها، إلى أن اكتشفت بعدها بفترة أن ابنتها تعاني من مشكلة في السمع ولم يخبرهم أحد بالمسحة السمعية منذ ولادتها.

وقالت «يسرا» في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي:« في البداية خالص حملي كان طبيعي وولدت وبعد الولادة محدش قالنا على المسحة السمعية أو اختبار السمع، وبعد فترة المفروض الطفل أول ما يسمع خبط على الباب بصوت عالي يتنفض، ومكنش بيحصل كده مع بنتي، كنت فاكرة إن نومها تقيل، بعد سنة أو 11 شهرا ابتديت أشك أن هي مبتلتفتش لاسمها وقلقت وسألت الدكتور» وبعد تلك الحادثة التي انتشر حديثها بشكل كبير أصبح هناك وعي لدى الأمهات في إجراء المسح السمعي للأطفال في سن الصغر.