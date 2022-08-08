تقديم كلية الشرطة للبنات 2022.. الشروط والمواصفات المطلوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعددت عمليات البحث مؤخرا، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن تقديم كلية الشرطة للبنات 2022، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ جاءت العديد من الرغبات نحو التعرف على الموعد الخاص بتقديم الفتيات، إلى جانب الشروط والتخصصات المطلوبة أيضًا.

وتضمن البحث تقديم كلية الشرطة للبنات 2022، بعدما جرى الإعلان من قبل وزارة الداخلية، عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الراغبات في الالتحاق بالكلية خلال العام الدراسي 2022 / 2023، وذلك من بين الحاصلات على شهادات الثانوية العامة أو ما يوازيها من الأزهرية، وكذلك الخريجات.

طريقة تقديم كلية الشرطة للبنات 2022

ويمكن التقديم بكلية الشرطة للبنات 2022 من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى، ويجرى فتح التبويب الخاص للتقديم حينها.

شروط التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022

وللتقديم في كلية الشرطة للبنات 2022، يجب توافر الشروط الآتية:

- تكون الطالبة لأب وأم مصريين دون تجنيس، وتحمل الجنسية المصرية أيضًا.

- حسن السيرة والسمعة.

- لم يسبق للطالبة المتقدمة الحكم عليها في عقوبة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مقيدة للحريات.

- لم يسبق للطالبة أيضا الفصل بقرار تأديبي أو حكم من خدمة الحكومة.

- استيفاء جميع شروط اللياقة البدنية والصحية والفئة العمرية، والتي تتمثل في:

شروط اللياقة البدنية والصحية والعُمر في تقديم كلية الشرطة للبنات 2022

- لا يزيد سن الطالبة وقت الالتحاق عن 28 عاما، وذلك للحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس، أو ما يعادلهم، ولا يزيد عن 30 عامًا للحاصلات على شهادات الماجستير، و35 عامًا لشهادات الدكتوراة أو ما يعادلها.

- ألا يكون مضى أكثر من عامين من مدة الحصول على المؤهل الجامعي.

- لا تقل درجة الإبصار عن النصف في كلتا العينين.

- لا يقل الطول عن 170 سم.

- لا تقل نسبة المتقدمة عن نسبة تفوق 40% في اختبار اللياقة البدينة، واجتياز الكشف الطبي المتقدم.