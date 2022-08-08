قبل الزواج.. كيف تعرفين أن حماتك "مسيطرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

عادة ما يرتبط كل شخص منا بوالدته بشكل كبير، ولكن هناك بعض الصفات التي تظهر على حماتك قد تواجهين صعوبة في فهمها إذا كانت طبيعية، أو تشير إلى أن هناك أمر غير طبيعي وبنسبة كبيرة تكون الأم مسيطرة على شخصية شريك حياتك.

تتمثل الصفات الغير طبيعية لحماتك فيما يلي، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي nzherald، romper :

تتعامل معه مثل زوجها وليس ابنها

يحدث هذا عادة عندما يغادر زوجها الحقيقي أو يموت، مما يجبر الابن على تولي دور الرجل الرئيسي في حياتها، ولا يستطيع التنازل عنه ابدًا، حيث يكون مرتبط بوالدته بشكل كبير، لذا عندما يرتبط بشريكة حياته تكون والدته طرف ثالث في العلاقة.

ترى نفسها على حق

عادة ما تكون حماتك مسيطرة على الأمر، وأبنها يرى أنها على حق، كما أنها تكون على دراية بما يمكن أن يدمر العلاقة، حيث تظهر دائمًا أمامه بأنها لا تفعل شئ، كما أن عدم المحادثة مع شريك حياتك بصراحة حول الأمر يزيد من تعقيدها، لذا يجب المواجهة في كافة الأمور.

خائف منها

في حالة أن شريك حياتك يرهب والدته بصورة مبالغ بها، يشير ذلك إلى تعرضه للإساءة إذا كانت جسدية أو عاطفية، وغالبًا ذلك يكون تأثيره منذ الصغر، لذا يكون رجل دائمًا ما يبحث عن إرضاء والدته حتى إذا كانت على خطأ، أو على حساب شريكة حياته.

سلبية بشأن علاقتك

عادة ما تعمل تلك الأمهات على زرع الشك في رأسك، حول علاقتك بشريكة حياتك، أو العكس، وغالبًا ما تكون كافة الأمور من وراء ظهرك، حيث دائمًا تفتقد الصراحة في التواصل مع كلًا منكما، وتظهر بشكل خبيث.

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