مفتاحك انكسر في باب منزلك؟.. هكذا تتصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

قد يتعرض العديد من الأشخاص إلى انكسار المفتاح داخل الباب، ما يتسبب في إثارة غضب الكثير لعدم قدرتهم من إخراجه، لذا في التقرير التالي كيف تتصرف عند حدوث ذلك.

1- الملقاط

عادة ما يفكر الأشخاص في الملقاط، مع الحرص على أن يكون سمك الملقاط مناسبًا للدخول في مجرى مفتاح المنزل لتتمكن من سحب المفتاح، وفقًا لما ذكره موقع unitedlocksmith.

2- أداة المفاتيح المكسورة

هناك أداة تعمل على استخراج المفاتيح المكسورة، حيث يمكن الحصول عليها من صانع الأقفال، لاستخدام هذه الأداة، ضعه داخل مجرى المفتاح على طول ثقب المفتاح، وبمجرد وضعها على طول العض، استدر واسحب، وهذا يجب أن يمسك المفتاح ويزيله، مع العلم قد يستغرق هذا عدة محاولات.

3- الغراء

يعتبر من الطرق الفعالة التي يستخدمها الأشخاص، حيث يتم لصق المفتاح بشيء، بحيث يمكن سحبه سريعًا، ويجب أن يكون هناك جزء بارز من المفتاح حيث تكون في تلك الحالة فاعلة بشكل أكبر.

كم من الوقت يستغرق إخراج مفتاح مكسور من القفل؟

يمكن لصانع الأقفال المحترف إخراج معظم المفاتيح المكسورة من القفل في دقيقة أو أقل، ولكن يجب المعرفة بأن الطرق التي يلجأ لها الأشخاص بوجه عام يمكن أن تستغرق وقتًا أطول.

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