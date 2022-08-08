المطربة هلا رشدي تخطت الـ100% بالثانوية العامة.. صدمت أسرتها بقرار الدراسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت المطربة هلا رشدي، العديد من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كشفت العديد من الجوانب الشخصية المثيرة عن حياتها، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المعروض عبر شاشة «سي بي سي».

وتحدثت المطربة هلا رشدي عن مجموعها بنتيجة الثانوية العامة، إلى جانب حبها للغناء، واختيارها له في نهاية المطاف.

المطربة هلا رشدي تفوقت في الثانوية العامة واختارت الغناء

وقالت المطربة هلا رشدي إنها كانت تعيش بالمملكة العربية السعودية رفقة أسرتها، وأحبت الغناء بشدة منذ طفولتها، إذ اعتادت الغناء حينها من باب الترفيه والتسلية، حتى عند عودتها إلى مصر كانت تقوم بالأمر رفقة أصدقائها أثناء تواجدها بالدراسة الجامعية، ولم تكن تفكر في الاتجاه للطرب بشكل رسمي.

أما عن تفوقها بمرحلة الثانوية العامة، أوضحت هلا رشدي أنها كانت من المتفوقين، إذ أنها تخطت مجموع الـ100% بعد حصولها على درجة المستوى الرفيع، فضلًا عن أنها تندرج من أسرة يعمل جميع أفرادها بمجال طب الأسنان، موضحة أنهم اعتقدوا التحاقها بالكلية ذاتها، إلا أنها قرر الالتحاق بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، ما جاء صادمًا لهم.

هلا رشدي: «مش ندمانة على الوقت اللي عدى»

وعن دخولها عالم الغناء في وقت متأخر، قالت المطربة هلا رشدي، إنها ليست ندمانة على الفترة التي مضت من حياتها، لأنه كان يجب عليها اكتشاف صوتها خلال هذه الفترة، إلى جانب استماعها للعديد من الأغنيات ما بين الماضي والحاضر، حتى تدرب نفسها على الأمر جيدًا.

جدير بالذكر، أن هلا رشدي، شاركت بالتمثيل للمرة الأولى في مسلسل «مكتوب عليا»، أمام الفنانين أكرم حسني، وأيتن عامر، وهنادي مهنى، والذي عرض في دراما رمضان 2022.