زوجة ظافر العابدين تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة: نشأت على الموسيقى الغربية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

فاجأ الفنان التونسي ظافر العابدين متابعيه بظهوره كضيف شرف في الكليب الغنائي الذي أطلقته زوجته البريطانية، المطربة جوان فاريل، والذي حقق ردود أفعال واسعة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونال إعجاب العديد من المشاهدين.

تفاصيل ظهور ظافر العابدين في الكليب الخاص بزوجته

العديد من التفاصيل الخاصة بالعمل، كشفت عنها المطربة البريطانية وزوجة الفنان ظافر العابدين، خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، موضحة أن هذه المرة تعد الأولى التي جمعتهما في عمل فني سويًا، وذلك منذ لقاءهما داخل أحد مواقع التصوير التليفزيوني في المملكة المتحدة.

وعبرت زوجة ظافر العابدين عن سعادتها البالغة بمشاركة زوجها، كـ موديل معها إلى جانب إنتاجه أيضًا للكليب الغنائي.

سبب طرح زوجة ظافر العابدين لأغنيتها

ويرجع سبب طرح جوان فاريل لأغنيتها الجديدة التي جاءت باسم «fire»، قالت إنها كانت ترغب في كتابة أغنية صيفية، تُشعر الجميع بالسعادة وتجعلهم يرغبون في الرقص، لأنها كانت دائما تحب الموسيقى الغربية، ما دفعها لطرح الأغنية.

وتابعت زوجة ظافر العابدين حديثها قائلة بالإنجليزية: «لذلك قررت أن أكتب شيئًا يمزج بين الموسيقى الغربية التي نشأت عليها ونكهات الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن الكليب الغنائي تم تصويره في لبنان، لأنها تتميز بوجود العديد من المناطق الطبيعية الرائعة بها.

من هي زوجة ظافر العابدين؟

- تدعى جوان فاريل.

- تحمل الجنسية البريطانية.

- أنجبت من ظافر العابدين ابنة وحيدة تُدعى ياسمين.

- اشتهرت بغنائها في عدد من الحفلات الموسيقية بالعاصمة البريطانية.

- تقدم جوان فاريل عروضًا فنية عدد من الأماكن الشهيرة حول العالم.

- أكد زوجها في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنها فضلت الأمومة عن العمل.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يقرب من 33 ألف شخص.