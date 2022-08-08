جزائريات يسردن عادات وتقاليد الزواج في بلادهن.. التصديرة من مهر العروس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت أمينة بن عيسى، جزائرية متزوجة من مصري، إن الجزائر معروفة بتنوع العادات والتقاليد فيها لكبر مساحتها وتنوع التراث، مبينة أن تصديرة العروس الجزائرية أمر أساسي في الأفراح، وتنقسم إلى فستان وحزام به جنيهات ذهب غالية الثمن.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أنها متزوجة من مصري، لكنها لم تطبق عليه هذا الأمر لأنه أجنبي.

التصديرة من ضمن مهر العروس

فيما أشارت مروة بو غريرة، جزائرية مقيمة في مصر، إلى أن التصديرة تكون من ضمن مهر العروس، وهناك عائلات تعمل على شرائها لابنتها، مبينة أن الرجل يشتري كل الأجهزة الكهربائية والعفش عدا الستائر والسجاجيد، موضحة أنها حرصت على تزويج ابنتها لمصري وتطبيق العادات المصرية في جهاز العروسين لا الجزائرية.

العرف في الزواج

وأوضحت أن التقدم للعروسة في الجزائر يبدأ بما يعرف بـ«الشوفة» إذ يلتقي أهل العروسة بالعريس في منزل العروس، وإذا جرى الاتفاق يعمل على وضع خاتم بيدها، وإذا لم يحدث توافق يذهب من المنزل.

بدورها أوضحت سهيلة طبطة، جزائرية في زيارة إلى مصر، أن العروسة في الغالب تعيش في البيت مع أهل زوجها لاتساع مساحة الجزائر، وهذا الأمر سائد في الجزائر، ولا يوجد اعتراض عليه.