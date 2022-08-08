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ليلى أحمد زاهر عن ذكرياتها في الثانوية العامة: «تخنت وشعري وقع»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليلى أحمد زاهر

فقرة من التساؤلات المفتوحة فعلتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك للتفاعل مع متابعيها والكشف عن العديد من أسرار حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

وبالتزامن مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، تلقت ليلى أحمد زاهر سؤالًا من أحد متابعيها، عن ذكرياتها بمرحلة الثانوية العامة ما تفاعلت معه الأخيرة، كاشفة عن أنها كانت من أصعب فترات حياتها.

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ذكريات ليلى أحمد زاهر في الثانوية العامة 

وردًا على التساؤل الذي وُجه لها، قالت ليلى أحمد زاهر، إن مرحلة الثانوية العامة كانت أصعب فترة بحياتها، متابعة: «ماكنتش بنام، وتخنت قوي مع إني كنت مش باكل، وشعري كان بيقع جامد قوي وخف قوي، وكنت بجد على طول خايفة وبطني وجعاني من الخوف، والحمد لله إنها عدت».

وخلال حديثها وجهت ليلى أحمد زاهر رسالة للطلاب المقبلين على الالتحاق بالسنة الدراسية الأخيرة في الثانوية العامة، قائلة: «بس نصيحتي لكل اللي داخلينها، مايتوتروش ويسيطروا على أعصابهم، ويذاكروا من بدري أوي».

ليلى زاهر تظهر بـ مايوه هادية غالب 

وخلال خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، نشرت ليلى أحمد زاهر، صورة لها وهي مرتدية أحد المايوهات التي جاءت من تصميم البلوجر الشهيرة هادية غالب.

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وخلال الصورة عبرت الفنانة عن سعادتها بالتصميم المميز لملابس البحر، موجهة رسالة شكر لـ هادية غالب، قالت خلالها بالإنجليزية: «في حب تصميم المايوه، فخورة بيكي جدًا يا هادية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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