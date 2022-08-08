علامة في لون البول تدل على الإصابة بالجفاف.. اشرب مياه كثيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، إن احتياج الشخص للمياه يختلف من شخص إلى آخر، إذ يعتمد على وزن الجسم، مؤكدا أن تناول المياه كل ساعة أو ساعتين أمر ضروري، كما أن لون البول الغامق يدل على الجفاف، ويشير إلى أهمية شرب المياه بكثرة.

نقص السوائل يؤثر على العضلات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن نقص السوائل يؤثر على العضلات والأطراف، وكذلك الصداع الشديد وهذا يؤثر على عمل الشخص، كما أن قلة شرب المياه تؤثر على الأربطة والغضاريف والمفاصل والشعر والجلد.

البروتين يستغرق وقتا في الهضم

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن البروتين يستغرق وقتا أطول في الهضم وهذا يكون أقل بالنسبة للخضروات، أما الكاربوهيدرات تأخذ وقتا متوسطا، فيما يجرى حرق الدهون سريعا، ولكن بسبب دخولها بسعرات حرارية عالية تخزن جزء منها، لافتا إلى أن الشخص الذي يعمل في الشمس يفضل ألا يأكل بروتينات حتى لا يأخذ وقت طويل في الهضم.