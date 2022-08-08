لايف ستايل

بالأخضر على البحر .. رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" عدة صورة لها، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

ظهرت مرتدية مايوه مفتوح من عند الصدر باللون الأخضر، ونسقت معه كاش وسليبر بنقشة " التايجر".

واعتمدت في مكياجها على أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدل بتصفيفة " الكيرلي".

واختارت أن تكون الأكسيسورات عبارة عن أساور، وأقراط باللون الذهبي.

ونسقت مع الإطلالة قبعة باللون الأخضر، ونظارة شمسية كبيرة سوداء.

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MO Nasa

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