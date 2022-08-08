لا تتوقع.. هذا ما يحدث إذا لم تغيّر ليفة الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يوجد شيء يبعث على الاسترخاء مثل الاستحمام بماء دافئ بعد يوم طويل، وهناك بعض المنتجات المفضلة التي تحب استخدامها، وقد يكون من بينها ليفة الاستحمام.

لكن، هل تعلم ما يحدث لك إذا لم تقم باستبدالها مرة شهريًا ؟.. وفقاً لما ورد في موقع "livestrong".

1. مشاكل جلدية

تساعد ليفة الاستحمام في تقشير البشرة، ولكن القيام بذلك كثيرًا بصورة مفرطة، يسبب ضررًا أكثر مما ينفع، إذ تؤدي إلى تهيج بشرتك وزيادة سماكة الجلد.

2. التهابات الجلد:

يساهم فرك الجلد بليفة استحمام محملة بالبكتيريا إلى الإصابة بالتهابات الجلد، إضافة إلى اللوف ينشر بكتيريا Streptococcus تتسبب في عدوى بكتيرية تسبب تقرحات والتهاب النسيج الخلوي، يشمل أعراضها احمرار وتقرحات حول الجسم.

3. الحساسية

استخدام ليفة متعفنة في المرحاض يمكن أن يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الصحية مثل الصداع أو الحساسية.

- كيفية استخدام اللوف بأمان:

1. عليك التأكد من ترك ليفة الاستحمام تجف تمامًا بين كل استخدام.

2. تجنب مشاركة اللوف مع الأصدقاء أو العائلة.

3. الحرص على تغييرها مرة واحدة شهريًا.

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