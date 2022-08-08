لماذا تقشعر أبدان البعض عند سماع الموسيقى المفضلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نتفاعل بشكل كبير مع الموسيقى التي نحبها، ويشعر البعض بالقشعريرة أحيانا، فما سبب ذلك؟

ووفقًا لدراسة جديدة نقلها موقع "businessinsider" ونُشرت في مجلة Social Cognitive and Affective Neuroscience ، فإن سبب من أسباب الشعور بالقشعريرة هو أن بعض الأشخاص يقدرون الموسيقى أكثر من غيرهم.

ودرس الباحثون في هذه الدراسة 20 طالبًا، أفاد نصفهم أنهم أصيبوا بقشعريرة عند الاستماع إلى الموسيقى.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا عن القشعريرة لديهم حجم أكثر كثافة من ألياف الدماغ التي تربط الأقسام التي تعالج المعلومات السمعية والعواطف.

وأوضح ماثيو ساكس، مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا أن أولئك الذين لديهم هذه الروابط القوية قد يشعرون بمشاعر أكثر حدة بشكل عام، وليس فقط عندما يستمعون إلى الموسيقى.

وعندما يكون لديك عواطف شديدة تجاه شيء ما، يتم إطلاق الأدرينالين عبر جسدك.

وفي حالة الخوف أو التهديد يقوم الأدرينالين بإعداد جسمنا للدفاع عن نفسه أو الهروب، ومع ذلك، فإن ردود الفعل العاطفية القوية لأشياء أخرى، مثل رؤية مشهد عاطفي في فيلم أو الاستماع إلى أغنية مفضلة، تسبب لنا رد الفعل هذا.

ووجدت دراسة أخرى، أجراها باحثون في جامعة يورك، أن الموسيقى تساعدنا في إدارة عواطفنا ووجدوا أن تشغيل الأغاني "الحزينة" يمكن أن يجعل الأشخاص أكثر سعادة.

لذلك يعد الاستماع إلى الموسيقى طريقة فريدة للتجربة والمشاركة بمشاعر متباينة مختلفة، مما يساعدنا على فهم وتنظيم مزاجنا وهذا يجعل الموسيقى جزءًا مهمًا من صحتنا العقلية بشكل عام.

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