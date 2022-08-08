علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.. منها الاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد الفيتامينات والمعادن التي يحتاج الجسم لها بصورة ضرورية، إذ لكل منها فوائده الصحية التي لا غنى عنها خلال الحياة اليومية، ولا سيما لأهمية وجود فيتامين B12، لكن هناك علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، يجب الانتباه لهما كي لا تتعرض لأزمات صحية.

ومن بين العديد من العلامات التي تأتي كجرس إنذار لنقص هذا الفيتامين، إلا أن هناك علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.

علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم

ومن ناحيته، أوضح الدكتور مروان سالم، أستاذ التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هن» أن هناك علامتان تشيران إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، والتي يجب الانتباه لهما لتجنب التعرض لأية أزمات صحية.

وبحسب ما أوضح أستاذ التغذية العلاجية، تتمثل تلك العلامات في حدوث اضطرابات الذاكرة والتركيز، والشعور بالاكتئاب الذي يمكن أن يتطور بمرور الوقت.

علامات أخرى تدل على نقص فيتامين B12

فيما تتمثل بعض الأعراض الأخرى التي تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، وفق الدكتور مروان سالم:

- حدوث تغييرات في المزاج.

- حدوث اضطرابات في النوم.

- ضعف في الرؤية.

- اضطرابات مناعية.

- اضطرابات مختلفة في الجهاز الهضمي.

أهمية فيتامين B12 في الجسم

وحسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشئون الصحة العامة، أن فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو فيتامين أساسي يحتاجه الجسم ولكنه لا يستطيع إنتاجه، إذ أنه يوجد بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، ولكنه يُضاف أيضًا إلى بعض الأطعمة ومتاح كمكملات غذائية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

فيتامين ب 12 له العديد من الأدوار المهمة في الجسم، إذ أنه يدعم الوظيفة الطبيعية للخلايا العصبية، وضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتخليق الحمض النووي.

كما يساعد أيضا فيتامين ب 12، في تعزيز الطاقة، وتحسين الذاكرة، والمساعدة في الوقاية من أمراض القلب.