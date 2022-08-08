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الامارات | أمريكا..كاميرا توثق سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية..«فيديو»

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مجموعة من اللصوص باقتحام متجر مجوهرات والاستيلاء على محتويات تقدر قيمتها بمليوني دولار في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية.

رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة، حسبما نقلت «Spotnik» عن شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

ولفتت الشبكة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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