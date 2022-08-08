كيف تفقد 10 كيلو من وزنك في شهر واحد؟.. ريجيم مي عز الدين الحل المضمون

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الفتيات عن نظام غذائي صحي وريجيم مضمون لخسارة الوزن، حتى يظهرن بشكل مثالي وأنيق وقوام ممشوق، يستطعن خلاله ارتداء ما يحلو لهن، والظهور بشكل خاطف للأنظار، خاصة بعد النظام الذي حددته الفنانة مي عز الدين، وقامت باتباعه حتى خسرت الكثير من الكيلوجرامات من وزنها.

كيف تفقد 10 كيلو من وزنك خلال شهر واحد على طريقة ريجيم مي عز الدين؟، كانت من أكثر الكلمات بحثًا على مواقع البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت «مي» بوزن خاطف للأنظار ورشاقة كبيرة خلال الفترة الماضية، وكثرت التساؤلات من الفتيات حول النظام الغذائي التي اتبعته الفنانة لخسارة وزنها والظهور بشكل استثنائي.

ريجيم مي عز الدين

ويجيب «هُن» خلال السطور التالية، على سؤال كيف تفقد 10 كيلو من وزنك خلال شهر واحد؟، على طريقة ريجيم مي عز الدين، الذي كشفت عنه خلال استضافتها في أحد اللقاءات التلفزيونية: «أنا من الناس اللي باكل في كل الأوقات، نفسي مبتتسدش، كنت تخنت الفترة اللي فاتت ولما عملت دايت مبقتش عارفة أوقف، برجع للنظام اللي بيخسسني بسرعة، باكل معلقتين كل ساعتين، حاجة صعبة جدا وأقسم بالله أكتر حاجة بتنزل الوزن بثوانِ حاجة مظبوطة جدا».

كما أكدت أنها لم تجري أي عمليات تجميل سوى تجميل الأنف: «معملتش أي عملية علشان أخس، مشيت على نظام دايت قاسي فقط، صغّرت مناخيري بس علشان مكنتش عجباني».

قصة ريجيم مي عز الدين

يعتبر النظام التي تتبعه الفنانة مي عز الدين، لخسارة وزنها هو ريجيم «اللقيمات»، الذي يهدف لحرق الدهون بطريقة أسرع في الجسم وتفعيل عملية الأيض، بخلاف تناول الفاكهة والخضراوات.

ما هو ريجيم اللقيمات؟

ريجيم اللقيمات يعتبر نظامًا غذائيًا، يعتمد في الأساس على أن يتناول الشخص 3 وجبات أساسية، بينها وجبتان، ولكن هذا العدد يشترط فيه ألّا تتعدى اللقيمات 18 لقمة لكل وجبة، كما يجب أن تكون اللقيمات صغيرة الحجم، أو معتدلة، ويشترط في هذا النظام الغذائي أيضا اختيار وجبات صحية، والبُعد عن الوجبات الجاهزة، أو السريعة المُضرة لكونها غنية بالدهون أو السكريات، ويفضل فيه تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم، الأسماك، البيض، مشتقات الألبان، والبقوليات الكاملة، بحسب الموقع الطبي «webmd».