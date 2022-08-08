طبق عاشوراء مفيد لصحتك.. قدميه لأطفالك بين الوجبات

القاهرة - سمر حسين - ماما

ربما لا تعرف أن طبق عاشوراء مفيد لصحتك، حيث اعتاد المسلمون على اتباع الكثير من العادات والطقوس خلال يوم عاشوراء بدايًة من الصيام، الصلاة، الاستغفار، والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، كما تحرص السيدات وربات البيوت على تحضير الأطعمة التي يشتهر بها اليوم، ومن بينها طبق عاشوراء الذي أكد على فوائده الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا.

طبق عاشوراء مفيد لصحتك

يعتبر طبق عاشوراء مفيد لصحتك، نظرًا لأنه يحمي من الإصابة بالجلطات، ويحد من السرطان، وذلك لأنه يتكون من حبوب القمح، والحليب التي تعتبر مصدرا قويا للحصول على الحبوب الكاملة التي تفيد الجسم.

وأوضح عميد معهد القلب عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن حبوب القمح تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، مثل الأرز البني، الشوفان، وحبوب القمح بدون التخلص من القشرة الخارجية.

وتحتوي الحبوب الكاملة في طبق عاشوراء على العناصر التالية:

1- الردة في القشرة الخارجية، وبها نسبة كبيرة من الألياف، والمواد المضادة للأكسدة.

2- الطبقة المتوسطة، ويوجد بها الكربوهيدرات.

3- أما الطبقة الداخلية، وهي جنين القمح تحتوي على قدر كبير من العناصر البروتينات والفيتامينات التي تعزز من نمو الخلايا وتحافظ عليها من التلف.

فوائد طبق عاشوراء للأطفال

وأكد «جمال»، أن البليلة أو طبق عاشوراء يساعدان على تقوية الجهاز العصبي، فضلًا على تعزيز صحة الذاكرة لاحتوائه على فيتامين «B,E»، كما تحتوي على عنصر الماغنسيوم والزنك، اللذين يساعدان أيضًا في تقوية العضلات والحماية من أمراض الشيخوخة.

ولا تقتصر فوائد تناول طبق عاشوراء على ذلك فقط، إذ أثبت الأطباء أنه طبق فعّال لعلاج الأطفال الذين يعانون من النحافة، فضلًا على أنه يزيد التركيز ويقوي الذاكرة، لذا احرصي على تقديمه إلى أطفالك بين الوجبات.