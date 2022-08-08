الامارات | توقيف أمريكي سرق حفارة صخمة وكاد يتسبب بكارثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام رجل اميركي غاضب بسرقة حفارة ضخمة وقيادتها لمرآب سيارات حيث قام بحفر حفرة ضخمة كاد يتسبب بكارثة بسب وجود انابيب تمديدات الغاز واستطاعت الشرطة توقيفه في الوقت المناسب.

وذكرت الشرطة أن الرجل الذي أودع في السجن سرق حفارة من موقع بناء في مدينة سولت ليك وقادها لمسافة ميل واحد قبل أن يبدأ بحفر الأرض بالقرب من محل بقالة.

واتصل شهود برقم الطوارئ ظهر يوم السبت للإبلاغ عن رجل يحفر "بشكل عشوائي" في شريط العشب ورصيف المشاة في المنطقة المخصصة لوقوف السيارات.

ولحسن الحظ لم يحدث تسرب للغاز، وفقا لأطقم المرافق ورجال الإطفاء الذين استجابوا للنداء أيضا، فيما قالت الشرطة إنها ما زالت تعمل لمعرفة المدى الكامل للضرر.

وفقًا لمعلومات الحجز التي قدمتها شرطة مدينة سالت ليك، سرق عمر أورتيجا، 46 عامًا ، الحفارة من موقع بناء قريب من موقع الحادثة بعد أن ترك عمله.

ووجد أورتيغا الحفارة تعمل بعد أن تركها سائقها لأخذ استراحة سريعة، وقام بقيادتها حدث لحق به عمال من موقع البناء مشيا على الأقدام. وغادر أورتيغا بها متوجها إلى محل البقالة على بعد ميل غربًا حدث بدأ بالحفر المتواصل بشكل عشوائي في المنطقة، متسببا بقطع أسلاك كهربائية وتحطيم أنابيب مياه. بحسب موقع "فوكس 13".



وقالت الشرطة أيضا إن حشدا من الناس في المتجر منع المشتبه به من المغادرة قبل وصول الضباط. ولم تتبين الأسباب التي دفعت الرجل الغاضب للقيام بهذا الأمر.

وبلغ إجمالي التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالمدينة من الحادث حاليًا أكثر من 40500 دولار مع مزيد من الارتفاع المحتمل في المستقبل. وتم تحديد الكفالة لإطلاق سراح الرجل بمبلغ 1000 دولار.