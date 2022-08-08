لا ترتدي الملابس الجديدة قبل غسلها.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عند شراء ملابس جديدة فإننا نرغب في تجربتها وارتدائها على الفور، ولكن هل يجب عليك غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها أم لا؟

وفيما يلي نوضح لكم لماذا يوصي الخبراء في صناعة المنسوجات بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، وفقا لموقع " charliesoap".

ماذا يوجد في ملابسك الجديدة؟

أصبحت الملابس اليوم متنوعة وأكثر نعومة وأسهل في التنظيف وتحتاج إلى جهد أقل في الكي من الأقمشة التي كنا نستخدمها في الماضي.

كما يمكن للملابس حاليا مقاومة العفن والعرق وصد البقع، ولكن كل هذه المميزات التي تتمتع بها الملابس حاليا، لا تكون بلا بثمن.

فهذه الألوان الزاهية والسراويل والقمصان المقاومة للبقع نتيجة المواد الكيميائية الموجود بها التي تكون قاسية للغاية على بشرتنا.

وغالبًا ما يستخدم مصنعو الأزياء والمنسوجات الأصباغ المشتتة والفورمالديهايد والراتنجات النهائية لصنع الملابس التي تبدو رائعة وتدوم في التخزين لفترة طويلة.

ولكن هذه المركبات والمواد الكيميائية (الأصباغ والراتنجات) لا تزال موجودة بكميات كبيرة عندما نشتري الملابس الجديدة.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تسبب هذه المواد تهيجًا للجلد أو بقع حمراء أو حكة أو حتى رد فعل تحسسي، وقد تظهر الأعراض في غضون ساعات أو بضعة أيام بعد ارتداء الثوب وتستمر لأسابيع.

ويسمي أطباء الأمراض الجلدية هذه الحالة بالتهاب الجلد التماسي للنسيج، ويقولون إن غسل الملابس قبل ارتدائها يمكن أن يقلل بشكل كبير من تعرضك لهذه المواد الكيميائية.

طريقة منع حكة الملابس الجديدة:

أفضل طريقة لمنع فرك كل تلك المركبات على بشرتك هي غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها والتحقق من ملصق العناية للحصول على تعليمات غسيل جيدة للحفاظ على ملابسك الجديدة في أفضل حالاتها دون المخاطرة بجلدك.

وإذا كان هناك عنصر يقول، "اغسل بشكل منفصل"، فيجب أخذ الأمر على محمل الجد لأن من المحتمل أن قطعة الملابس هذه تحتوي على أصباغ مشتتة والتي تعد واحدة من أكثر المسببات شيوعًا لالتهاب الجلد التماسي للنسيج.

وإذا كانت بشرتك معرضة للحساسية أو حساسة، فقد تجد أن أنواعًا معينة من الملابس تعطيك مشاكل أقل، حيث تحتوي الألياف الطبيعية ذات الألوان الأقل حيوية على مهيجات أقل من نظيراتها الساطعة أو الاصطناعية.

وتساعد أيضا المقاسات الفضفاضة، حيث تميل إلى تقليل التلامس والاحتكاك.

وقد ترغب أيضًا في تجنب الملابس المقاومة للتجاعيد والبقع، حيث تعتمد هذه الخصائص على المواد الكيميائية القوية.

ومع ذلك، إلى أن تكون هناك قوانين لإجبار مصنعي الملابس على الكشف عن المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الملابس تظل الغسالة ومنظف الغسيل أفضل خط دفاع لك لتقليل أي أضرار لارتداء الملابس الجديدة.

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