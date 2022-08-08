ماذا يحدث لجسمك عند إصابتك بالإمساك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الإمساك من المشاكل الشائعة التي تحدث بسبب اتباع نظام غذائي سيئ أو بعض العادات الأخرى.

ويعد آلام المعدة من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للإصابة بالإمساك، لكنها ليست المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تواجهها.

فيما يلي، 8 طرق يمكن أن يؤثر بها الإصابة بالإمساك على جسمك، ومتي يجب استشارة الطبيب المختص، وفقًا لموقع "livestrong".

1. الدوار

ينشط الشعور بالإجهاد بسبب الإمساك العصب المبهم، ما يؤدي إلى بطء معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وبالتالي التقليل مؤقتًا من تدفق الدم إلى الدماغ، والشعور بالدوار.

2. استنزاف الطاقة

من المضاعفات الأخرى للإمساك الشعور بالخمول، وذلك لإن الجمع بين عدم الراحة في البطن والانتفاخ يمكن أن يستنزف طاقتك.

3. فقدان الشهية

عندما يمتلئ القولون والمستقيم بالبراز، يرسل المستقيم رسائل انعكاسية إلى المعدة والدماغ لإبطاء إفراغ المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء لفترة طويلة بعد تناول الوجبات

4. الغثيان

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب الإمساك الغثيان، فهو أحد الآثار الجانبية للإمساك، وفقًا لكلية الطب بجامعة فيرجينيا.

5. الشعور بالضيق والانتفاخ

يساعد البراز الصلب والجاف على حبس الغازات في القولون، ما يؤدي إلى انتفاخ البطن، ويجعلك تشعر بالضيق.

6. التعرق بكثرة:

يمكن أن يكون الإجهاد للتبرز عملاً شاقًا، إذ يؤدي إلى تنشيط العصب المبهم، كما يوضح سكوت ليبي، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مركز نيو بريدج الطبي في باراموس.

لهذا السبب، قد تصاب أيضًا بالتعرق بغزارة.

7. سلس البول

يمكن أن يؤدي الإجهاد المتكرر للتبرز أو محاولة الدفع لفترة طويلة إلى إضعاف عضلات قاع الحوض، ما يزيد من خطر الإصابة بسلس البول.

8. الإصابة بالبواسير

يسبب الضغط بشكل مفرط على الأوردة حول فتحة الشرج الإصابة بالبواسير.

متى يجب استشارة الطبيب ؟

- الإصابة بالإمساك أكثر من مرتين في الشهر.

- يشكل الإمساك حالة طارئة عندما يكون مصحوبًا بأعراض مثل فقدان الوزن أو وجود دم في البراز أو فقر الدم أو الانتفاخ المستمر أو وجود كتلة في معدتك، أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان القولون.

إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه، عليك استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن, قد يُجري اختبارًا تشخيصيًا لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة أساسية.

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