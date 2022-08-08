قبل التعارف بـ15 عاما.. صدفة غريبة تجمع امرأة مع زوجها في صورة قديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت امرأة من الإكوادور، تدعى أليز ميلينا زامبرانو بينارجوت، جدلا واسعا على تطبيق TikTok ، بعد أن وجدت نفسها في صورة لزوجها منذ سنوات قبل أن يلتقيا، في صدفة مخيفة صدمتها تمامًا.

وكانت أليز ميلينا، 26 سنة، تبحث في صور زوجها في مرحلة الطفولة، حيث اكتشفت شيئًا لا يصدق، في خلفية إحدى الصور التي التقطت قبل 15 عامًا، وجدت نفسها وهي تبلغ من العمر 11 عامًا، تحدق في صبي بشكل عشوائي، وفقا لصحيفة dailymail البريطانية.

وعلى الرغم من القليل من المعلومات التي عرفتها أليز عن الصورة، إلا أنها، بالصدفة، في ذلك الوقت كانت تحدق بالفعل في زوجها المستقبلي، بيدرو بابلو بيكو موريرا، 29 سنة.

- ماذا قالت أليز

وقالت أليز: لا أتذكر أي شيء عن الصورة، لأنني كنت فتاة صغيرة ولم أكن أعرفه، ولم أره، أتذكر فقط أننا كنا نذهب كل عام إلى رحلات في المدينة مع أمي".

- كيف اكتشفت الصورة

"تذكرت اليوم الذي حققت فيه هذا الاكتشاف المذهل، ذات يوم ذهبنا إلى منزل حماتي وطلبت منها أن تظهر لي ألبوم صور زوجي منذ أن كان طفلاً، وذلك عندما اكتشفنا الصورة، لقد فوجئنا تمامًا، لم نتمكن من تصديق ذلك، لقد منحنا الخوف والسعادة والعديد من المشاعر لأنه من المذهل أن أوقفه المصور في منتصف العرض في تلك اللحظة التي ظهرت فيها وأنا أنظر إليه"، كما تقول أليز.

- فيديو يجمع ملايين المشاهدات

وبعد أن نشرت أليز الصور المذهلة عبر الإنترنت، حصل الفيديو الذي جمعته من الصور على أكثر من 9 ملايين مشاهدة و500 ألف إعجاب - مما ترك العديد من مستخدمي TikTok مندهشين.

وقال أحد المستخدمين: "يقولون إنك قبل 16 عامًا قد قابلت بالفعل حب حياتك وأعتقد أنه حقيقي".

بينما أضاف أحدهم: "لقد بدأت أؤمن بأنك في مرحلة ما من حياتك قد قابلت بالفعل حب حياتك".

- لم تتوقع الانتشار

ولم تعتقد أليز أن القصة الجميلة سيكون لها مثل هذا التأثير الكبير عندما شاركتها، قائلة: "لم أكن أعتقد أن قصتنا ستحظى بالكثير من الإعجاب والاستقبال من قبل مستخدمي TikTok وستنتشر في غضون أيام قليلة، لقد تلقينا العديد من الإعجابات وتعليقات التهنئة من بين أمور أخرى".

"بالنسبة للكثيرين، تبدو هذه القصة مذهلة، لكنها حقيقية، فنحن نؤمن بالله وأعلم أنه قد قدر لنا بالفعل أن نكون معًا وأن هذه الصورة كانت دليلًا آخر على حبنا واتحادنا كأزواج".

وعلى الرغم من تصويرهما معًا كشباب، إلا أن أليز لم تلتقي بزوجها المستقبلي بشكل حقيقي حتى كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، ومع ذلك، تدخل القدر مرة أخرى، وجمعهما في الجامعة.

الآن، بعد أن تزوجا لمدة عام و10 أشهر، يمكن للزوجين أيضًا إخبار الأشخاص بأنهم يعرفون بعضهم البعض لفترة أطول بكثير مما كانوا يعتقدون - 15 عامًا على وجه الدقة.

أغرب هوايات المشاهير.. مطاردة الزواحف وتجميع دمى باربي

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟