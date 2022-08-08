تناول هذه الفاكهة قبل الوجبات تساعدك على خفض وزنك.. تعرف على فوائدها

القاهرة - سمر حسين - صحة

نظرًا لارتباط زيادة الوزن بمعدل تناول الأطعمة المختلفة وأنواعها، يحرص الأشخاص على اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، بينما يحاول آخرون البحث عن طرق صحية للتحكم في الشهية المفتوحة.

دراسة توضح فوائد تناول الجريب فروت

وعليه، أجريت دراسة جديدة على فاكهة جريب فروت، وأُثبتت أن تناول ثمرة منها قبل الوجبات يساعد في التخلص من مشكلة الوزن، مما يصل بالأشخاص إلى الوزن المرغوب نهاية العام، وذلك وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز عربية».

وأكد المشاركون في الدراسة، أنه انخفض وزنهم بمعدل كبير خلال عام عقب المتابعة على تناول الثمرة قبل الطعام، وعلى الرغم من أن الفاكهة لا تسبب في التخلص من الدهون الموجودة في الجسم، ولكنها تساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء لاحتوائها على قدر كبير من السوائل التي تساعد في عملية الهضم أيضًا.

وتحتوي ثمرة الجريب فروت على فيتامين سي، بالإضافة إلى البكتين الذي يعتبر من الألياف التي تساعد على تعزيز صحة الشرايين وتمنع من تصلبها كما أنه قابل للذوبان، لذا نصح الأطباء بضرورة تناول فاكهة جريب فروت للاستفادة من عناصرها الغذائية على مدار اليوم.

بدورها، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة المفرطة في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنه لا يوجد نوع فاكهة بالتحديد يساعد في الحصول على جسم مثالي أو يقلل من الوزن، ولكن للفاكهة تأثير في سد الشهية.

طرق صحية لخسارة الوزن

وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول ثمرة من أي نوع فواكه قبل الوجبات يساعد في سد الشهية عن المعدل الطبيعي، وبالتالي يتناول الشخص كمية قليلة من الطعام مما يساعد في خسارة وزنه، لذا تناول الفواكه قبل الوجبات وسيلة فعالة في خسارة الوزن.

ونصحت «ليندا»، بأنه يلزم على الأشخاص التقليل في كمية الطعام، خاصًة الأطعمة التي تحتوي على نشويات مثل الأرز، والخبز.