فول وحمص وشخشوخة.. أشهر الأكلات بالدول العربية في يوم عاشوراء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر يوم عاشوراء من الأيام الفضيلة التي ينتظرها المسلمون للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والصيام، والصلاة، وتحرص السيدات وربات البيوت على إعداد وجباته المميزة والتفنن في طرق تحضيرها لتقديمها إلى أسرهن.

موائد الطعام في الدول العربية يوم عاشوراء

تعد طريقة عمل العاشوراء من أكثر ما يبحث عنه السيدات في الوقت الحالي، فهي الطبق الرئيسي لدى البيت المصري في هذا اليوم الفضيل، لذا يوضح «هن» أصنافا أخرى للأطعمة تقدمها الدول الأخرى في يوم عاشوراء.

الحمص في ليبيا

يوم عاشوراء من الأيام المميزة في المجتمع الليبي، إذ تستعد السيدات لإعداد وجبة يطلق عليها السليقة، والبليلة أيضًا، ويمكن إعدادها باتباع الخطوات التالية، وذلك وفقًا لقناة «218 News» الليبية.

- نصف كيلو حمص جاف.

- نصف كيلو قمح.

- نصف كيلو فول.

- صلصة.

- البهارات.

طريقة التحضير- انقعي المكونات من فول، قمح، حمص في الماء لمدة 8 ساعات.

- ضعي كل من المكونات في قدر منفرد على النار حتى ينضج.

- صفي الماء من على الفول فقط.

- ضعي المكونات في وعاء على النار، ثم ضعي عليها البهارات اللازمة من الملح، الكمون.

- ضيفي الصلصة إلى الخليط م ضعيه على النار حتى يغلي.

- يمكنك إضافة زيت الفلفل الحار حسب الرغبة.

- جهزيها إلى التقديم.

بلاد الشام ومصر

تتميز بلاد الشام بتحضيرها طبق عاشوراء المصنوع من القمح، فضلًا على تزيينه بالمكسرات المتنوعة والحلوى، بالإضافة إلى حرص ربات البيوت المصرية على تحضير الأرز والبط، فضلًا على صواني الرقاق باللحم المفروم.

مكونات تحضير طبق العاشوراء

- مكسرات مثلما ترغبين.

- ربع كيلو قمح.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كيلو حليب.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- كوب سكر.

طريقة التحضير

- احرصي على تنظيف القمح من خلال وضعه في الماء لمدة يوم.

- ضعيه في إناء على نار متوسطة حتى ينضج.

- صفي الماء من القمح.

- في وعاء مناسب، ضعي الحليب، الكريمة ثم ضعي السكر، والقمح مع الحرص على التقليب جيدًا.

- ضعي الفانيليا والكريم شانتيه مع الحليب.

- انقلي المكونات إلى الوعاء مع التقليب.

- عند تماسك القوام، ارفعيه من على النار ثم جهزيه في أطباق التقديم.- يمكنك تزيينها بالمكسرات.

الشخشوخة في الجزائر

يحرص الجزائريون على تحضير العديد من الوجبات المميزة في يوم عاشوراء، وتعتبر وجبة الشخشوشة من أطباقهم المميزة والتي تتكون من الدقيق، العدس، والبصل بالإضافة إلى مكونات أخرى رفيعة مثل الشعيرية، وذلك وفقًا لموقع العربية الجزائرية.