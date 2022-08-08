خطوات السفر إلى 53 دولة بدون تأشيرة.. فقط بالباسبور المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث محبو السفر عن خطوات السفر إلى الدول التي يمكنهم زيارتها دون الحصول على تأشيرة دخول، حيث يكون جواز السفر المصري كافيا لدخول هذه الدول.

الخليج 365 يقدم خدمة لمتابعيه عن خطوات السفر إلى 53 دولة بدون تأشيرة، بالباسور المصري فقط، بدون تأشيرة، أو بتأشيرة دخول عند الوصول، وفقا لموقع passportindex.

- خطوات الدخول إلى 53 دولة بدون تأشيرة

في البداية يمكنك حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة إلى إحدى هذه الدول.

أما خطوة الدخول إلى هذه الدول تختلف باختلاف قانون كل بلد، لكن هناك شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المسافرون، كالتالي:

- أن يكون لدى المسافر جواز سفر صالح وغير منته.

- أن يكون لدى المسافر تذكرة سفر مؤكدة ذهابا وعودة إلى أرض الوطن.

- أن يكون لدى المسافر مستند مؤكد يثبت إقامة الشخص خلال فترة الزيارة.

- تقديم الإثباتات المادية على تحمل الزائر كل تكاليف الرحلة والإقامة في الدولة المسافر لها والعودة إلى أرض الوطن.

- 53 دولة بدون تأشيرة للمصريين

17 دولة في إفريقيا

السودان: يمكن دخولها بدون تأشيرة، شرط أن يكون عمرك أصغر من 18 وأكبر من 49 سنة للذكور، بينما يمكن للإناث زيارتها دون أي تأشيرة.

الصومال: تحصل على تأشيرة عند الوصول لمدة شهر.

جزر القمر: تحصل على تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوما.

كينيا: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

غينيا بيساو: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

تنزانيا: تحصل على التأشيرة من المطار عند الوصول إلى الدولة.

غانا: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

موريشيوس: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

أوغندا: تحصل على التأشيرة من المطار عند الوصول إلى الدولة.

مدغشقر: يمكنك المكوث هناك 3 أشهر بدون تأشيرة.

زامبيا: يمكنك الحصول على التأشيرة من المطار عند الوصول إلى الدولة

زيمبابوي: تسمح بالإقامة 3 أشهر للمصريين بدون تأشيرة.

سيشل: 3 أشهر بدون تأشيرة للمصريين.

موريتانيا: الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى أحد مطارات هذه الدولة.

الرأس الأخضر: تأشيرة عند الوصول لمدة 3 أشهر.

ساحل العاج: يمكن دخولها عن طريق تأشيرة إلكترونية بتسجيل مسبق.

ليسوتو: يمكن دخولها عن طريق تأشيرة إلكترونية لمدة أسبوعين.

19 دولة في آسيا

الأردن: يمنحك جواز سفرك المصري السفر والمكوث في الأردن لمدة شهر واحد، دون تأشيرة.

اليمن: 3 أشهر بدون تأشيرة، شرط أن يكون الوصول عبر خطوط الطيران.

لبنان: يمكنك الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار لبنان لمدة شهر.

سوريا: تسمح بدخول المصريين دون تأشيرة لمدة شهر.

فلسطين: الدخول بدون تأشيرة، لكن يجب التواصل مع أقرب سفارة فلسطينية لمعرفة الشروط.

قطر: يمكن دخول قطر عن طريق تأشيرة إلكترونية لمدة شهر.

لاوس: 3 أشهر بدون تأشيرة.

ماكاو: 3 أشهر بدون تأشيرة.

كوريا الجنوبية: تأشيرة دخول لمدة شهر واحد فقط.

جزر المالديف: شهر واحد بدون تأشيرة للمصريين.

كمبوديا: يمكن للمصريين أن يدخلوها 3 أشهر بدون تأشيرة.

إندونسيا: تتيح للمصريين تأشيرة دخول لمدة 30 يوما فقط.

إيران: الدخول بدون تأشيرة

سيريلانكا: الدخول بتأشيرة إلكترونية فقط دون مزيد من الإجراءات.

طاجكستان: يمكنك دخولها شهر ونصف بدون تأشيرة.

فيتنام: يمكن دخولها والحصول على التأشيرة فى المطار.

ماليزيا: يمكنك دخول ماليزيا لثلاثة أشهر بدون تأشيرة.

نيبال: تمنح الفرصة شهرين للدخول بدون تأشيرة.

هونج كونج: يمكن دخولها لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

أوروبا

ألبانيا: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر

كما أن صربيا قررت الموافقة على دخول المصريين إليها بدون تأشيرة مسبقة للدخول وذلك اعتبارا من 30 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر 2022 بصفة مبدئية تجريبية.

10 دول في أمريكا

الإكوادور: 3 أشهر بدون تأشيرة.

الدومنيكان: تسمح هذه الدولة بدخول المصريين لفترة 3 أسابيع فقط بدون الحصول على تأشيرة.

هايتي: 90 يوم بدون تأشيرة

سانت كيتس: 3 أشهر بدون الحصول على تأشيرة.

سان فينسنت: تسمح بالتنزه فيها بدون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوما.

نيكاراجوا: يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

بورتريكو: تمنح تأشيرة لمدة شهر فقط.

سورينام: يمكنك الدخول عن طريق الحصول على تأشيرة إلكترونية.

بوليفيا: يمكنك الدخول عن طريق الحصول على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 3 أشهر.

كوبا: يمكنك الدخول من خلال الحصول على بطاقة سياحية من السفارة الكوبية لمدة شهر.

6 دول في أوقيانوسيا

ساموا: تقع على المحيط الهادي، ويمكن دخولها لفترة شهرين بدون تأشيرة.

بالاو: على نفس امتداد المحيط الهادئ، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة.

توفالو: (تقع بين أستراليا وجزر هاواي) ويمكن دخولها شهر بدون تأشيرة.

ولايات ميكرونيسيا المتحدة: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر.

جزر كوك: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 31 يوما.

نيبوي: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر.

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