الملعقة المعدنية والخشبية.. أيهما أفضل عند تناول عسل نحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يتناول الأشخاص العسل الأبيض بطرق مختلفة، فهناك من يتناوله عن طريق الملعقة المعدنية وهناك من يتناوله من خلال الملعقة الخشبية، ويتساءل البعض أيهما أفضل، ذلك ما سنوضحة.

يحتوي العسل على العديد من الفوائد الصحية، لذا يستخدمه الأشخاص على مدار التاريخ كعلاج شعبي، لذا هل يمكن أن يقلل نوع الملعقة من فوائدها، وفقًا لما ذكره موقع urbanquarter.

يعتبر العسل من الأحماض، نظرًا لاحتوائه على الأحماض العضوية، وغالبًا ما يتراوح مقياس الأس الهيدروجيني للعسل عادة ما بين 3.4 إلى 6.1 ويمكن أن تتسبب المواد الحمضية في تآكل المعادن وغالبًا ما يقلق البعض من إمكانية خلط المكونات المعدنية في العسل، مثل الملاعق المعدنية أو الأواني المعدنية الأخرى.

فهل من السيئ استخدام ملعقة معدنية مع العسل؟

يجب العلم أن ليس كل العسل له نفس المستوى من الحموضة، لذا تختلف مدى تآكل المعدن خلالها، ولكن عند تناول العسل بالملعقة بشكل سريع لا يتسبب ذلك في حدوث شئ، ولكن عند تخزين الملعقة المعدنية داخل العسل لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تآكلها ونزول المعادن داخل العسل.

ما هي الطريقة الصحيحة لتناول العسل؟

استخدام العسل بالملعقة الخشبية أو البلاستيكية، وفي حالة عدم وجود شيء غيرها يمكن استخدام العسل بالملعقة المعدنية ولكن بشكل سريع، والتأكد من غسلها علي الفور بعد الاستخدام، للحفاظ على فوائده.

أغرب هوايات المشاهير.. مطاردة الزواحف وتجميع دمى باربي

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟