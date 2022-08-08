خطوة بخطوة.. الشيف شربيني يقدم 5 وصفات لـ"عاشورا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الدول العربية والإسلامية بذكرى يوم عاشوراء، ويتميز هذا اليوم بطابع خاصة لدى عدد من الشعوب ومن ضمن مظاهر الاحتفال تناول طبق عاشورا، الذي يختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر.

وبهذه المناسبة نقدم لكم 5 طرق من الشيف شربيني لتحضير عاشورا:

الطريقة الأولي (التقليدية):

المقادير:

-كوبان من قمح منقوع ومسلوق

- 3 أكواب لبن جوز هند

- زبيب

- سكر

- 3 ملعقة كبيرة نشا

- قرفة ناعمة

طريقة التحضير

- أضيفي جزء من القمح المسلوق إلى اللبن على النار، ثم اضرب في الخلاط الجزء الآخر من القمح مع اللبن ثم أضيفيه للجزء الأول على النار.

- أضيفي السكر والزبيب وجوز الهند والقرفة الناعمة، وقلبي حتى يغلظ القوام قليلاً، صبي العاشورا في أطباق التقديم، ورشي على الوجه القرفة الناعمة وجوز الهند والزبيب وقدميها لأسرتك.

الطريقة الثانية: عاشوراء بالفانيلا والشوكولاتة

المقادير:

- ربع كيلو قمح

- لتر حليب

- ملعقة كبيرة من النشا

- ملعقة كبيرة كريم شانتيه بودرة

- ملعقة كبيرة أرز

- كوب حليب بارد

- ملعقة كاكاو خام

- ملعقة كبيرة قشطة

- فانيلا

- السكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

- يغسل القمح جيدًا بالماء ثم نغلي مياه على النار بعد ذلك، ونضع القمح ونتركه منقوعا في الماء المغلي لمدة ساعة. بعد ذلك يصفي ونغلي ماء أخرى نظيفة، ونضع القمح مرة أخرى، ومعه الأرز ويترك نصف ساعة على النار، ثم نضع له الحليب والقشطة والفانيلا، والسكر ويغلي قليلا.

- يتم إذابة كوب الحليب البارد مع الكريم شانيته والنشا ونضعهم على القمح والمحتويات في الحلة، وبعد ذلك تغلي غلوة واحدة، ويصب في أطباق للتقديم في نصف الكوب، المقدار فقط والنصف الآخر نضع له الكاكاو، ويقلب ويرفع على النار قليلا، ويصب ويزين ثم يقدم.

الطريقة الثالثة: عاشورا بالقشطة

المقادير:

-كوبان بليلة مغسولة ومنقوعة

-كوبان لبن مغلي وبارد

-معلقتان كبار نشا

-4 معالق كبار سكر حسب الرغبة

- نصف معلقة شاي صغيرة فانيليا

-معلقتان قشطة أو كريمة... (اختياري)

مكسرات للتزيين

طريقة تحضير عاشورا بالقشطة:



- نغلي البليلة المنقوعة في إناء كبير مع الماء مع التقليب المستمر حتى نضجها حوالي عشر دقائق، ثم تركها حتى تبرد ونضربها بالخلاط عدة مرات.

- بعد ذلك ضعيها في إناء واسع، ونضع عليها السكر والفانيليا ونصف كمية اللبن على نار عالية.

- نضع النشا على نصف كمية اللبن بارد مع التقليب، ثم نصبه فوق البليلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل قوامها ثم نطفئ النار عليها.

- نضع القشطة أو الكريمة بعدما نطفئ مباشرة مع التقليب لإعطاء النكهة اختياري، ثم تصب في أطباق التقديم وتزين حسب الرغبة.

الطريقة الرابعة: عمل عاشورا بالفواكه

المقادير:

نصف كيلو قمح (بليلة)

- كيلو لبن

- نصف كوب سكر

- فانيليا

- معلقتان قشطة

- معلقتان جوز هند

- كيس كريم شانيته

-3 معالق نشا

طريقة تحضير عاشورا بالفواكه:

نضع البليلة في وعاء على النار، ونسكب اللبن مع السكر والفانيليا ونقلب ثم نضع الكريم شانتيه حتى يدوب تمامًا، ونضع القشطة ونقلبها ثم نترك الخليط يبدأ في الغليان، ثم نذوب النشا في ربع كوب ماء، وبعدها نضع النشا على الخليط ونتركه يغلي حتى الحصول على قوام كثيف.

- نضع الفاكهة المتوفرة لدينا ونقلب، ثم نسكب الخليط في الأطباق وتزين حسب الرغبة وتقدم باردة.

الطريقة الخامسة: عاشوراء التركية

- مكونات العاشوراء بالأرز على الطريقة التركية:

المقادير:

- كوبان من القمح المسلوق المنقوع

- 1/3 كوب سكر.

-3 أكواب من اللبن الحليب.

- فانيلا بودر.

-3 ملعقة كبيرة نشا.

- مكسرات (حسب الرغبة أو زبيب أو فاكهة مجففة).

طريقة عمل عاشوراء التركية:

في وعاء نقوم بخلط النشا في اللبن الحليب، ونضيف لهما السكر والفانيلا، ثم نقلب المزيج السابق جيداً حتى يذوب كل المكونات في اللبن.

- اجلبي وعاء الطهي على النار، نضع القمح المسلوق ونضيف له خليط اللبن السابق ونقلب جيداً.

وعند سُمك قوام البليلة نقلبها مرة أخيرة، ونتركها على النار حتى الغليان، ثم ترفع من على النار.

تقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة، ومزينة بالمكسرات أو الزبيب أو الفاكهة مجففة.

شاهد الفيديو لتحضير العاشورا