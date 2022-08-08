عصير ولا تاكلها بالشطة؟.. آخر تقاليع تناول المانجا واستشاري تغذية تحذر هذه الفئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

لكل شخص طريقته الخاصة في تناول الأطعمة خاصًة المفضلة إليه، ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا يوجد جدال على تناولها ومن بينها المانجا، فمن المعروف أنه لا يمكن تناولها إلا سواء كانت عصيرًا أو تناولها كثمرة فاكهة.

تناول المانجا بالشطة

ولكن، انتشرت طريقة تناول المانجا بالشطة، وتداولها النشطاء على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة منهم إذا كانت تضر بصحتهم أم لا، إذ نشرت إحدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «جماعة مش بتاكلوا مانجا بالشطة ليه؟».

وكتبت أخرى: «جربتوا الهوت صوص على عصير المانجا؟»، لذا تواصل «هن» مع استشاري التغذية العلاجية؛ لمعرفة مدى صحة تناول المانجا بالشطة، على النحو التالي:

يلجأ الأشخاص إلى تناول المانجا بالشطة اعتقادًا بأنها تساعد على خسارة الوزن وحرق السعرات الحرارية الموجودة بها، وآخرون يفضلون تناولها بالشطة تعلقًا بمذاقها ولكنها مجرد تقاليع غير منطقية، وتنتشر على السوشيال ميديا من أجل لفت الانتباه، وذلك حسبما أكدت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة لـ«هن».

نصائح لفقدان الوزن

وأشارت «ليندا»، إلى أنه عند الرغبة في تناول المانجا بالشطة، لابد أن لا يعاني الشخص من مشكلات في المعدة مثل الالتهابات، والقرح، أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن يلزم عليهم الحد في تناول كمية الأطعمة بأكملها.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بضرورة اتباع النصائح التالية:

- التقليل من حجم الوجبات.

- الامتناع عن التناول المفرط للخبز، الأرز، والأطعمة التي تحتوي على نشويات.

- تناول ثمرة فاكهة قبل الوجبات، إذ تساعة في تقليل الشهية.

واختتمت حديثها بأنه يمكن تناول المانجا مرة واحدة خلال اليوم، حتى لا يحصل الجسم على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة في وزنه.