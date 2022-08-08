بعد دينا وسلمى أبو ضيف.. مايان السيد تدخل عالم تصميم الأزياء: «كل القطع شبهي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حاولت الكثير من الفنانات ونجمات الوسط الفني، للخروج عن المألوف، وإنشاء مشاريع خاصة بهن بعيدا عن الساحة الفنية، ودخول عالم ومجال «البيزنس»، بإطلاق خط أزياء جديد لهن، والتي أعلنت عنه الفنانة مايان السيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على خطى الفنانة سلمى أبو ضيف والراقصة الاستعراضية دينا، اللواتي طرحن أيضا عددًا من قطع الملابس الصيفية للجمهور.

وشاركت الفنانة مايان السيد، عددًا من الصور رفقة عارضات أزياء أخريات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بملابس صيفية، معلنةً من خلالها عن طرح خطوط أزياء وبراند خاص بها، إذ قالت خلاله: «مجموعة ملابس خاصة بيا متحمسة جدا إني أشاركم التصميمات اللي اشتغلتها معاهم، واللي كنت مهتمة إن كل قطعة فيهم تكون شبهي وشبهكم، مستنية أشوف صوركم بالكوليكشن الجديد».

الراقصة دينا تطلق براند صيفي

وكانت الراقصة الاستعراضية دينا، أعلنت طرح خط أزياء خاص بها، مختلف من قطع الملابس من الفساتين الصيفية، وملابس الجيم، والجيبات، التي تتناسب مع جميع السيدات، المحجبات وغير المحجبات، التي تضم الكاجول والمشغولات اليدوية.

سلمى أبو ضيف تطرح براند خاص بها

كما أعلنت أيضا الفنانة سلمى أبو ضيف، طرح براند خاص بها، وشاركت تفاصيله عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الذي يتناسب مع فصل الصيف 2022، من خلال إطلاق خط مايوهات، تنوعت أشكالها بين القطعة الواحدة المفتوحة والقطعتين.

واعتمدت الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال خط المايوهات، التي أطلقته وأعلنت عنه عبر حسابها على إنستجرام، على الألوان الصيفية بينها الشامبين والبيبي بلو والأحمر والألوان الكارو المتداخلة.

وكانت تحدثت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن البراند الخاص بها، إذ قالت:«يسعدني أن أعلن إطلاق علامتي التجارية الجديدة، التي أعمل عليها منذ 3 سنوات، إلما هي ماركة ملابس سباحة مصممة بعناية لتناسب جميع الأجسام، لقد رأيت فجوة في سوق ملابس السباحة تجعل من الصعب على النساء العثور على ما يناسبهن ونوع أجسادهن، إنه صراع دائم رأيته في كل مكان، لا أهدف إلى إنشاء علامة تجارية فحسب، بل إنشاء بيئة ومجتمع يحتفل بالجمال الطبيعي ويحتضنه بجميع الأشكال التي يأتي بها، هذه إلما، بشرتك الثانية».