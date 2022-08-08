يمنية تتخلص من زوجها وتدفنه في حظيرة أبقار: رفض يخلف منها بسبب الورث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة قتل بشعة هزت أرجاء اليمن، تفاصيلها المؤلمة والصعبة اقشعرت لها الأبدان والقلوب، ارتكبتها سيدة في حق زوجها في قرية صُفارة بمديرية مغرب عنس، في إحدى البلدات بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، وقامت بدفن جثته والتخلص منها في «حظيرة» للأبقار أسفل المنزل.

تفاصيل جريمة القتل

كان الزوج الذي قُتل على يد زوجته اختفى عن الأنظار لأسابيع، الجميع كان يبحث عنه مع تكرار الأسئلة حول أين يكون وماذا حدث له، وبعد فترة من البحث عُثر عليه مدفونًا داخل حظيرة الأبقار، أسفل المنزل، ومع إجراء التحريات تبين أن الزوجة قتلته نتيجة لنشوب خلافات زوجية بينهما، بعدما تفاجأت بزواجه من أخرى، ورفضه الإنجاب من المتهمة، وفق موقع «سكاي نيوز».

وأثبتت التحريات والتحقيقات، أن الزوج كان يخطط لعدم الإنجاب من الزوجة الأولى، كونه لا يريد أن يذهب الإرث لأبنائها حالة إنجابه منها أطفالها، وقررت التخلص هي منه وارتكاب جريمتها ليلة عيد الأضحى.

دوافع الزوجة للتخلص من زوجها

ربما لم تستطع الزوجة تحمل زواج زوجها من أخرى، فضلا عن عدم رغبته في الإنجاب منها، حتى خططت التخلص منه، بعدما برر بأنه لا يريد أن يورثه أحد من أطفالها، لذا أحكمت خطتها وقررت التخلص منه ودفنه جثمانه في حظيرة الأبقار التي توجد أسفل المنزل التي تقطن فيه، وأخفت الخبر وتظاهرت بالخوف على زوجها الذي اختفى لأسابيع، حتى انكشفت جريمتها والدوافع التي قررت على إثرها فعل تلك الجريمة البشعة في حق زوجها، التي ذاع صيتها أرجاء اليمن بأكملها، وفقًا لما ذكرته موقع «سكاي نيوز».