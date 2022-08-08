غرائب عالمية خلال 24 ساعة.. مصرية تنجب طفلا في طائرة و«هاند فري» تقتل ماليزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت عددًا من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها، إنجاب إحدى المصريات، لمولود، أثناء رحلة طيران، فيما لقى ماليزي مصرعه، والسبب كان «الهاند فري» وعراقي بعثر دولارات في شوارع كوريا الجنوبية.

وأنجبت مصرية تبلغ من العمر «26 عامًا»، خلال رحلة «طيران ناس» تحمل رقم «XY565»، كانت متجهة من مدينة «جدة» إلى القاهرة، أمس الأحد.

آلام المخاض تداهم المصرية قبل وصول الرحلة إلى القاهرة

وعانت المصرية، من آلام المخاض، قبل وصول الرحلة إلى القاهرة، فيما تولى طاقم الطائرة عمل الإسعافات الأولية مع طلب استدعاء طبيب كان على متن الرحلة، وجرت الولادة بشكل طبيعي.

وباشرت فرق الإسعافات، عند وصول السيدة المصرية إلى «مطار القاهرة الدولي»، حالتها والمولود حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي حادث مأساوي، توفي شاب ماليزي يدعى «محمد الزهار»، صعقا أثناء نومه بمدينة «كامبونج بارو» الماليزية، والسبب كان، سماعات الهاتف.

تعرض «الزهار» للصعق الكهربي من سماعات الأذن

وتبين أن سبب وفاة «الزهار» تعرضه للصعق الكهربي من سماعات الأذن المتصلة بالهاتف بعد نومه وهي في أذنيه، فيما كان الهاتف موصولا بالشاحن.

ولم تظهر أي علامات إصابة على «الزهار»، سوى في أذنه اليسرى، حيث غطتها الدماء، وظهرت داخلها آثار حروق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشهدت كوريا الجنوبية، قيام عراقي، في الثلاثينات من عمره، غير مستقر نفسي، ببعثرة مبلغ كبير من الدولار واليورو، قيمته 22 مليون وون «16930 دولارا أمريكيا» في أحد الشوارع شمال العاصمة «سول»، مساء الخميس الماضي، وفي وقت لاحق، أبلغ الشرطة أنه فقد أمواله.

العراقي حاول إعطاء النقود لأحد المارة في أحد شوارع شمال «سول»

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن الشرطة تحقق مع الرجل، فيما أشار شهود العيان، إلى أن الرجل، حاول إعطاء النقود لأحد المارة قائلا، إن لديه الكثير من المال، فيما رفض الشخص أخذ النقود، فبدأ الرجل العراقي في بعثرة الأوراق النقدية.

ولم تعثر الشرطة الكورية، في تحقيقاتها، على أي علامات على ارتكاب جريمة، كما أسفر اختبار تعاطي المخدرات معه عن نتيجة سلبية، فيما تبحث الشرطة عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم.