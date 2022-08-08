الامارات | يوتيوبر شهير يمنح "جزيرة خاصة" جائزة في إحدى مسابقاته !



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

احتفل اليوتيوبر الشهير الملقب بـ "مستر بيست" بالوصول إلى 100 مليون متابع في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال التخلي عن جزيرة بأكملها.

وعلى مدار العقد الماضي، ابتكرت شخصية مستر بيست نوع محتوى يركز على الأعمال المثيرة والتحديات والتبرعات الباهظة الثمن وكلما زادت شعبيته، زاد المال الذي يقدمه.

وكانت آخر جوائزه المثيرة جزيرة خاصة تتمتع بشواطىء جميلة وأشجار مثمرة. ولكن قبل تحقيق الإنجاز الضخم، قال مستر بيست أن هذا المقطع الذي يصل فيه متابعوه إلى 100 مليون سيشكل أكثر مقاطع الفيديو إسرافًا حتى الآن.

وأجرى اليوتيوبر عدة تحديات فأشرك المشجعين في معركة لإشعال النار باستخدام الحد الأدنى من الأدوات. وبعد أن انتقل أول 50 شخصًا إلى الجولة الثانية، أجرى مسابقة مشابهة بمسلسل لعبة الحبار، وفي المسابقة الثالثة شوهد عشرة متسابقين يقفون على ألواح خشبية، خمسة منهم يسقطون بشكل عشوائي.

أما الجولة الأخيرة حسب "اندي ١٠٠" فكان على المتسابق المحظوظ أن يجد لوحة المشترك رقم 100 مليون المخبأة في الجزيرة، وأول شخص يحصل عليها ربح الجزيرة بأكملها.

وحصلت فتاة لم يعلن الفيديو عن اسمها على الحقيبة التي تضم اللوح البلاتيني، مخبأة تحت الرمل. كما حصل كل متسابق من البقية الأربعة على 50 ألف دولار.

ولم يحدد الفيديو موقع الجزيرة التي تبدو من جزر المحيطات وتضم أكواخا صيفية.